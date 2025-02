A- A+

Recife Com lance mínimo de R$ 21,4 milhões, segundo leilão do Edifício Holiday acontece nesta quinta (20) Leilão do Holiday será realizado de modo online

O icônico Edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vai a segundo leilão a partir das 11h desta quinta-feira (20). O lance mínimo inicial é de R$ 21.438.616,05.



Realizado de modo online, o certame será conduzido pelo leiloeiro Luciano Rodrigues, da Lance Certo Leilões.



O primeiro leilão de venda do edifício ocorreu no último dia 30 de janeiro. Na época, o valor inicial era de R$ 35,7 milhões, mas não houve lance de compra.



Com isso, o pregão foi remarcado para esta quinta (20), com redução de R$ 14 milhões no preço mínimo.



O Holiday possui 476 apartamentos e 17 andares, o equivalente a 28 apartamentos por andar, além de 17 lojas comerciais e boxes.



A estrutura possui cerca de 15 mil metros quadrados de área construída, além de aproximadamente cinco mil metros quadrados de área de terreno.

Em março de 2019, após requerimento da Prefeitura do Recife, o prédio foi completamente desocupado.



A decisão foi tomada a partir de estudos que demonstraram risco elevado de incêndio e também na estrutura do prédio.



Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da Lance Certo Leilões, com antecedência de dois dias do pregão.



No leilão, o leiloeiro receberá os lances, e os interessados poderão cobrir as propostas, tudo de forma online.



Não será possível a demolição integral da edificação, devendo o vencedor do leilão obedecer às diretrizes para intervenção estabelecidas no Plano Diretor do Recife.



O valor arrecadado deverá ser depositado em uma conta judicial para posterior rateio entre os moradores que comprovarem a propriedade do imóvel.

