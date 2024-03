A- A+

Religiosidade Com lava-pés, missa da Ceia do Senhor é celebrada na Igreja do Pilar, no Recife; veja Missa lembra momento da Eucaristia, quando Jesus Cristo ofereceu pão e vinho aos discípulos

No Recife, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar - fundada em 1960 e pertencente à Igreja da Madre de Deus - recebeu a celebração da Santa Missa da Ceia do Senhor, com lava-pés. A cerimônia, presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), dom Paulo Jackson, foi iniciada na tarde desta Quinta-Feira Santa (28).

Celebração foi iniciada na tarde desta quinta-feira (28), na Igreja de Nossa Senhora do Pilar | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A data marca o início do Tríduo Pascal, alusivo às passagens da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

O momento religioso vivenciado pelos cristãos católicos lembra a instituição do sacramento da Eucaristia, o momento em que Jesus Cristo ofereceu pão e vinho aos seus discípulos pela primeira vez.

Em entrevista à Folha, dom Paulo Jackson relembrou o fim da Quaresma às 15h desta quinta-feira e falou do momento atual vivido em preparação à Páscoa.

Dom Paulo Jackson foi celebrante da missa realizada na Igreja de Nossa Senhora do Pilar | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“A Quaresma faz parte do ciclo da Páscoa. A gente vive a experiência da penitência dentro de uma perspectiva de ressurreição. Nos três dias, a partir desta quinta, vivemos o ‘miolo’ do mistério da redenção. É com muita alegria que começamos a celebração da Quinta Santa, em que Jesus institui a eucaristia e o sacerdócio”, diz.

Representando discípulos, 12 fiéis tiveram seus pés lavados e beijados durante o rito do lava-pés | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Para o padre Damião Silva, que também esteve no altar durante a celebração, o momento em que os religiosos lavam e beijam os pés de 12 fiéis é uma lembrança de que Jesus Cristo veio para servir.

“Estamos dando início a esse tempo tão forte de sofrimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus. O lava-pés é essa manifestação de um Deus que se encarna e lava os pés dos discípulos. Com essa mensagem, Jesus diz que veio para servir e não para ser servido. A humildade é uma porta aberta”, enfatiza.

Celebração marca primeiro dia do Tríduo de Páscoa; Quaresma foi encerrada às 15h | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Visita e serviço à comunidade

Minutos antes da celebração da missa, o arcebispo e o padre realizaram uma visita na comunidade localizada nas proximidades da igreja. Muitos dos moradores da região sofrem com a pobreza e têm auxílio financeiro do governo.

Após a celebração, foram doadas marmitas ao grupo.

