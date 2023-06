A- A+

SÃO JOÃO Com Léo Magualhães entre as atrações, Serra Talhada divulga programação do São João; confira As festividades começam oficialmente no dia 23, mas os festejos começam no dia 17

Com o São João já acontecendo em diversos pontos do estado, foi a vez de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, divulgar a programação completa dos festejos deste ano. A abertura oficial será no dia 23 de junho, mas, a partir deste sábado (17), a cidade receberá atrações juninas.

O primeiro dia de festejos contará com a festa tradicional do Distrito de Água Branca, e o palco do Multirão contará com shows de João Neto e Fabinho e Tchê Cantor. Ainda no dia 17, o Distrito de Taupiranga receberá apresentações de Raniery e Banda e Ítala e Brenda.

Já no dia 22, o Polo Vila Bela receberá Jéssica Pimental e Toreba, enquanto Taupiranga, no dia 23, contará com apresentações da Amantes do Forró e a volta do cantor Toreba ao São João de Serra Talhada.

Abertura oficial

Para além das festividades prévias, o São João de Serra Talhada fará a abertura oficial no dia 23, com shows de Léo Magalhães, Capim com Mel e Kennedy Brazil, na Praça Manoel Pereira Lins.

No dia 24, a festa ficará por conta de Ícaro e Gilmar, Henry Freitas, Assisão e a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. Mais cedo, às 16h, haverá ainda a apresentação de Os Pernambuquês e Henrique Brandão no Palhoção Lampião.

Dando continuidade, no dia 25 será a vez de Kadu Martins, Capital do Sol e Raphaela Santos - A favorita comandarem os festejos. Além disso, às 16h, o público poderá prestigiar as apresentações de Colorado do Forró e Irah Caldeira, novamente no Palhoção.

O encerramento do São João de Serra Talhada será no dia 29, Dia de São Pedro, com shows de Fábio Diniz e Natália Gomes no bairro da CAGEP.

Confira a programação completa:

17/06 - Sábado

Distrito de Água Branca

João Neto e Fabinho;

Tchê Cantor.

Distrito de Taupiranga

Raniery e Banda;

Ítala e Brenda.

22/06 - Quinta

Polo Vila Bela

Jéssica Pimental;

Toreba.

23/06 - Sexta

Distrito de Taupiranga

Amantes do Forró;

Toreba.

Praça Manoel Pereira Lins

Léo Magalhães;

Capim com Mel;

Kennedy Brazil.

24/06 - Sábado

Palhoção Lampião

Os Pernambuquês;

Henrique Brandão.

Praça Manoel Pereira Lins

Ícaro e Gilmar;

Henry Freitas;

Assisão;

João Bosco e Vinícius.

25/06 - Domingo

Palhoção Lampião

Colorado do Forró;

Irah Caldeira.

Praça Manoel Pereira Lins

Kadu Martins;

Capital do Sol;

Raphaela Santos - A favorita.

29/06 - Quinta

CAGEP

Fábio Diniz;

Natália Gomes.

