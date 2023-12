Com magia e encanto, Recife se prepara para receber Natal 2023; confira decoração da Cidade

A- A+

Com a sua produção ainda em andamento, o Recife vive a expectativa da chegada do Natal deste ano. Até o próximo dia 6 de janeiro, a cidade estará tomada por magia e encanto, materializados nas decorações espalhadas pelas ruas e parques dos bairros, que já começam a tomar forma.

Decoração de Natal no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

De acordo com a Prefeitura do Recife, atrações irão desfilar a alegria e a comoção do ciclo nos próximos dias 9 e 10; 15, 16 e 17; 21, 22, 23 e 24; 29 e 30 de dezembro e dia 6 de janeiro.

Na Avenida Agamenon Magalhães, a grande árvore de natal, que já virou tradição, está de pé com seus 40 metros de encantamento, mas parcialmente acesa. No trecho entre a Caixa Econômica e o Real Hospital Português (RHP), a Agamenon ganhou ainda elementos coloridos e luminosos, sobre o canal, nas árvores e postes.

Decoração de Natal na Avenida Agamenon Magalhães, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

No bairro de Boa Viagem, na Zona Sul, a decoração se espalha pelos três jardins, com elementos de chão, cordões e arcos luminosos, estrelas, bolas e pendentes, além de grandes estruturas vazadas, como anjos e bolas de Natal, para a população interagir com os elementos.

Decoração de Natal no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Já na Rio Branco, no Bairro do Recife, a magia natalina está sendo montada através de uma vila cenográfica com 13 casas, que serão cobertas por um céu estrelado por cordões luminosos, com fachadas coloridas pelas cores verde e vermelha.

Decoração de Natal no Bairro do Recife, no coração da capital pernambucana, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A via ganhou ainda um túnel luminoso em formato de árvore natalina. Serão instalados também um presépio e palco para apresentações, que ficará na base da árvore de Natal, no final da rua, perto do Marco Zero.

Decoração de Natal no Bairro do Recife, no coração da capital pernambucana, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

No meio da via, quem vai dar expediente será Papai Noel, que receberá os pequenos recifenses para fotos e votos natalinos, sentado aos pés de uma segunda árvore, que será montada na altura da esquina com a Rua do Apolo, também no coração da capital pernambucana.

Decoração de Natal no Bairro do Recife, no coração da capital pernambucana, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Haverá ainda árvores natalinas erguidas no Segundo Jardim, no Parque da Macaxeira, no Parque Dona Lindu e no Parque das Graças, que ganhou decoração completa, com elementos de chão interativos, além de túnel iluminado e presépio. Em todos esses pontos, a decoração está prevista para ser concluída na próxima semana.

