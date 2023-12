A- A+

Viagem TIP espera maior circulação de passageiros durante feriadão; confira as orientações antes de viajar Expectativa é de que mais de 30 mil pessoas estejam circulando no Terminal Rodoviário

Nos últimos dias do ano, é natural que muitas pessoas busquem viajar para curtir ou para descansar o feriadão de ano novo. E, de acordo com a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI), o número de pessoas que circularão no Terminal Integrado de Passageiros (TIP) este ano será de mais de 30 mil.

A projeção da EPTI é de um aumento de 50% na circulação de passageiros no TIP em relação a 2022, quando, no período entre 29 de dezembro a 2 de janeiro, o terminal registrou cerca de 20 mil viajantes. Os destinos mais procurados dentro de Pernambuco são Caruaru, Petrolina e Gravatá. Já nas viagens interestaduais, os principais lugares buscados são Salvador, Aracaju e Fortaleza.

Desse modo, para evitar qualquer imprevisto ou problemas no embarque e desembarque no terminal, confira algumas orientações importantes que os passageiros devem seguir:

- Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;



- Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;



- Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao

embarque;



- Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das

crianças;



- Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone

e endereço;



- Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações;



- Apesar da existência dos horários extras, não implica dizer que comprando de

última hora a passagem, haverá horário vago breve.

Embarque de Menores

- O transporte é gratuito para crianças com até seis (06) anos incompletos, desde que o menor esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos. Tanto para viagens intermunicipais como interestaduais;



- Em viagens de ônibus dentro do território nacional, o menor, com até 16 anos, só poderá viajar acompanhado por seus responsáveis legais (que possuam até o 3º grau de parentesco com a criança e que deverá ser comprovado por documentação original). Podendo também, a criança acompanhada de maior de

idade autorizado pelo pai, mãe ou responsável. No entanto, deverá estar munida de uma autorização por escrito;



- Para viajar sozinho, o menor de 16 (dezesseis) anos precisa de uma autorização judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude;



- Os adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original (RG ou Carteira de Trabalho);



- Nas cidades da mesma região metropolitana, não é necessária nenhuma autorização do Juizado de Infância e Juventude.

As consultas de horários, preços e compras de passagens para o TIP podem ser feitos

pela internet no site da Socicam, no endereço https://www.rodoviariarecife.com. Os passageiros também podem realizar a compra das passagens presencialmente no terminal.

