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Primeira Infância Com mais de 2 mil famílias alcançadas e nova estrutura no Recife, Instituto Pipa completa oito anos Presente em cinco estados do Nordeste, organização amplia equipe e estrutura após oito anos desde a sua fundação

Com mais de 2.000 famílias alcançadas em 24 municípios de cinco estados do Nordeste, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa) celebra oito anos desde a sua fundação com cinco projetos em desenvolvimento, além da abertura de uma nova estrutura no Recife.

Os projetos de acompanhamento são realizados nos municípios de Recife, Belo Jardim, Ipojuca, Boa Nova, na Bahia, e Ceará-Mirim, na cidade potiguar de mesmo nome.

As iniciativas do Pipa integram uma atuação que já alcançou famílias em Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, unindo orientação, apoio emocional e acompanhamento do desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida.

Para o diretor-executivo do Instituto, Rogério Morais, a ampliação representa um passo importante na trajetória da organização.

“A gente começou em Caruaru, ouvindo as famílias e buscando maneiras de apoiar quem cuida das crianças. Hoje, temos uma metodologia consolidada, reconhecimento internacional e o desafio de fazer esse trabalho chegar a muito mais pessoas. A nova estrutura e o fortalecimento da equipe são fundamentais para que possamos crescer sem perder a proximidade com as famílias, que sempre foi uma das marcas do Pipa”, destacou.

Entre as estratégias de desenvolvimento está o programa Primeira Infância Plantar Amor, que oferece às mães e cuidadoras uma rede de apoio acessível pelo WhatsApp.

O contato é realizado por profissionais responsáveis por acompanhar as famílias, oferecendo escuta qualificada e facilitando o acesso a terapeutas, pedagogos, psicólogos e outros especialistas, por meio de um suporte multidisciplinar.

Durante o acompanhamento, as famílias também recebem a Caixa Pipa, com materiais para o desenvolvimento infantil, como livros e brinquedos que estimulam a interação entre adultos e crianças.

Os núcleos assistidos pelo programa reúnem encontros formativos mensais, presenciais e online, sobre parentalidade, desenvolvimento infantil e autocuidado.

Com uma frente de atuação amplificada, o trabalho da organização vai além do acompanhamento familiar, e inclui bebetecas, espaços de leitura e convivência; o apoio à saúde mental parental; a participação na construção de políticas públicas; e iniciativas de urbanidade para a primeira infância.

O Instituto trabalha com a meta de contribuir para que o apoio à parentalidade alcance até um milhão de famílias brasileiras até 2035.

Para isso, prevê parcerias institucionais e estratégias para que suas metodologias possam ser utilizadas por governos e organizações. De acordo com o Instituto, a nova estrutura no Recife e o reforço da equipe já estavam previstos no processo de crescimento.

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