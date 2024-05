A- A+

Sertão Com mais de 400 agentes de segurança, Pernambuco e Bahia realizam Operação Vale do São Francisco Ação segue até domingo (19) e busca combater a criminalidade em bairros na divisa dos dois estados

Mais de 400 agentes de segurança atuam em bairros que fazem divisa entre os estados de Pernambuco e Bahia, desta sexta-feira (17) até domingo (19), para o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão.



A operação "Vale do São Francisco Seguro", que tem o objetivo de combater a criminalidade, também busca a saturação policial nas localidades com os maiores registros de homicídios por brigas de facções criminosas, tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e outros ilícitos.



A ação, deflagrada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), é considerada a maior já realizada em conjunto entre os dois estados.

“Esta operação demonstra força não só numérica, mas da integração em torno de um objetivo comum que é combater a criminalidade e proporcionar a segurança para Pernambuco e para Bahia que tanto queremos”, afirmou a secretaria Executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira.

Durante a operação, haverá o reforço na delegacia de plantão de Petrolina, no Sertão pernambucano, para atendimento das ocorrências das demais Forças de Segurança que estarão atuando na cidade de forma preventiva de incidência de tráfico e Mortes Violentas Letais Intencionais (MVI).

“Bahia, Pernambuco, com suas cúpulas de Segurança, unidos com o objetivo único que nos trará sucesso nas operações e que devem continuar”, destacou o comandante do policiamento Norte da Polícia Militar da Bahia, coronel Valter Araújo.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também está envolvido nas ações integradas, intensificando fiscalizações com a operação Bar Seguro, atuando, ainda, na remoção e salvamentos de acidentados e vítimas de violência.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) de Pernambuco e o Grupamento Aéreo (Graer), da Polícia Militar da Bahia, atuarão no patrulhamento aéreo ostensivo na região do Vale do São Francisco, dando apoio ao cumprimento dos mandados e outras ações, realizadas por via terrestre.



Durante a operação, haverá a ampliação do efetivo da Polícia Militar empregados nas vias públicas do Sertão de Pernambuco, para reforçar os locais de grande fluxo, centros comerciais, setores bancários, orlas, parques, ciclovias e ciclofaixas, áreas de lazer e espaços de convivência.

Os agentes também vão atuar em ações preventivas por meio de campanhas como Alerta Celular e de combate à Violência Contra Mulher.



Estiveram presentes no início da operação, nesta manhã, o delegado da polícia civil da Bahia, André Viana, o comandante da PMPE, cel Torres, o delegado-geral da PCPE, Renato Rocha, o comandante dos Bombeiros Luciano Fonsêca, o diretor-geral da Polícia Científica, Fernando Benevides, a corregedora da SDS-PE, Mariana Cavalcanti, entre outras autoridades.

