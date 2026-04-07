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chuvas Com mais de 84 milímetros de chuva em 24 horas, Recife registra pontos de alagamentos; confira Orientação é evitar deslocamentos

Com 84,6 milímetros de chuva acumulados em 24 horas, o Recife registra pontos de alagamentos em diversos bairros nesta terça-feira (7). A cidade entrou em estágio de alerta às 5h. A orientação é evitar deslocamentos.

As aulas presenciais nas escolas, creches e unidades da rede municipal de ensino foram suspensas no turno da manhã, assim como as atividades e atendimentos não essenciais da sede da Prefeitura do Recife.

Segundo a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), entre os locais com pontos de alagamento estão a Rua Imperial, na área central da capital; Avenida Eng. Abdias de Carvalho, na Zona Oeste; e Av. Domingos Ferreira, na Zona Sul.

"As equipes da CTTU estão mobilizadas para ordenar o trânsito e garantir a segurança viária em função dos alagamentos e desvios que ocorrem ao longo do dia devido às fortes chuvas na cidade", informou a autarquia.

Confira lista completa com os pontos de alagamento no Recife:

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes (diversos trechos em ambos os sentidos)

- Av. Eng. Abdias de Carvalho (Sentido Centro)

- Av. Recife x Rua João Cabral de Melo Neto (Sentido Aeroporto)

- Rua José Mariano x Rua dos Coelhos (IMIPE)

- Av. Dois Rios (SESI)

- Rua do Acre

- Rua Imperial

- Túnel Josué de Castro - flui com lentidão e apresenta alagamento parcial

- Túnel Felipe Camarão - flui normalmente com pequeno alagamento

- Túnel da Abolição - flui com lentidão e apresenta alagamento parcial

- Av. Gov. Agamenon Magalhães

- Av. Antonio de Góes (SAD)

- Av. Dom Hélder Câmara (Ambos os sentidos)

- Av. Vereador Otacílio de Azevedo

- Av. Estrada dos Remédios

- Av. Domingos Ferreira (Próximo ao Clinical)

- Av. Boa Viagem (Próximo ao Parque Dona Lindu).

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