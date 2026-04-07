Com mais de 84 milímetros de chuva em 24 horas, Recife registra pontos de alagamentos; confira
Orientação é evitar deslocamentos
Com 84,6 milímetros de chuva acumulados em 24 horas, o Recife registra pontos de alagamentos em diversos bairros nesta terça-feira (7). A cidade entrou em estágio de alerta às 5h. A orientação é evitar deslocamentos.
As aulas presenciais nas escolas, creches e unidades da rede municipal de ensino foram suspensas no turno da manhã, assim como as atividades e atendimentos não essenciais da sede da Prefeitura do Recife.
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Segundo a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), entre os locais com pontos de alagamento estão a Rua Imperial, na área central da capital; Avenida Eng. Abdias de Carvalho, na Zona Oeste; e Av. Domingos Ferreira, na Zona Sul.
"As equipes da CTTU estão mobilizadas para ordenar o trânsito e garantir a segurança viária em função dos alagamentos e desvios que ocorrem ao longo do dia devido às fortes chuvas na cidade", informou a autarquia.
Confira lista completa com os pontos de alagamento no Recife:
- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes (diversos trechos em ambos os sentidos)
- Av. Eng. Abdias de Carvalho (Sentido Centro)
- Av. Recife x Rua João Cabral de Melo Neto (Sentido Aeroporto)
- Rua José Mariano x Rua dos Coelhos (IMIPE)
- Av. Dois Rios (SESI)
- Rua do Acre
- Rua Imperial
- Túnel Josué de Castro - flui com lentidão e apresenta alagamento parcial
- Túnel Felipe Camarão - flui normalmente com pequeno alagamento
- Túnel da Abolição - flui com lentidão e apresenta alagamento parcial
- Av. Gov. Agamenon Magalhães
- Av. Antonio de Góes (SAD)
- Av. Dom Hélder Câmara (Ambos os sentidos)
- Av. Vereador Otacílio de Azevedo
- Av. Estrada dos Remédios
- Av. Domingos Ferreira (Próximo ao Clinical)
- Av. Boa Viagem (Próximo ao Parque Dona Lindu).