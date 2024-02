Com mais um ano, Expresso da Folia 2024 inicia operação de Carnaval neste sábado (10)

A- A+

Completando seu 21º ano no Carnaval do Recife, a Operação do Expresso da Folia será apresentada nesta quarta-feira (7), a partir das 6h30, no Shopping RioMar. O lançamento da ação de 2024 contará com a presença de uma banda de frevo, artistas educadores e do O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

A operação do Expresso, que teve quase 90% de aprovação do público no ano passado, terá início no sábado (10), e acontecerá nos shoppings Recife, Rio Mar, Plaza e Tacaruna, facilitando a mobilidade para quem for curtir o Carnaval.

Para quem for ao Galo da Madrugada, no sábado (10), a operação oferecerá uma frota de 32 veículos durante todo o dia. Já nos demais dias de Carnaval, o Expresso da Folia vai garantir a ida e vinda dos foliões com uma frota de 37 veículos. Tanto no Expresso Galo, quanto no Expresso da Folia, o tempo entre as viagens pode variar de 7 a 15 minutos.

A passagem dos coletivos custará R$ 18 e dará direito à viagem de ida e volta, mediante apresentação da pulseira dada na compra. Os foliões que optarem por deixar seus carros nos shoppings poderão apresentar a pulseira na cabine de pagamento do estacionamento e, dessa forma, pagar o valor único da tarifa de R$ 12,50 em todos os shoppings.

Leia também • Sede da Prefeitura e de tribunais regionais oferecem estacionamentos gratuitos no Carnaval do Recife

Mais detalhes

Durante a operação do Expresso Galo, quem embarcar no coletivo que sai dos shoppings Plaza e Tacaruna vai desembarcar nas proximidades da Ponte Giratória, na Avenida Martins de Barros. Quem optar pelos shoppings Recife e RioMar vai descer sobre o Viaduto das Cinco Pontas. Os pontos de retorno vão funcionar no mesmo local dos pontos de desembarque. O período de operação dos ônibus será das 7h às 18h do sábado (10).



Já o Expresso da Folia tradicional vai levar os foliões até o Bairro do Recife. No sábado (10), o período de operação acontece das 18h às 5h do domingo (11). Os passageiros que embarcarem nos shoppings Plaza e Tacaruna vão desembarcar na Rua Vital de Oliveira, em frente ao Cais do Sertão. Quem optar pelos shoppings Recife e RioMar fará o desembarque no Cais Santa Rita, próximo à Ponte Giratória. Os pontos de retorno vão funcionar no mesmo ponto de desembarque.

No domingo (11), o serviço estará disponível das 15h e às 5h do dia seguinte. Na segunda-feira (12) e terça-feira (13) de Carnaval, a operação estará iniciando das 18h até às 5h, finalizando a na quarta-feira (14).

Veja também

INCÊNDIOS FLORESTAIS Voluntários lutam contra as chamas no Chile