A- A+

FESTAS JUNINAS Com Matheus e Kauan, Polo Jaboatão Centro vive noite de festejos no São João Programação continua nesta segunda-feira (23) com novas apresentações

Leia também

• São João 2025: confira a programação de Jaboatão dos Guararapes nesta segunda (23)

• Jaboatão teve Tayara Andreza, O Conde, Amigas do Brega, Magnatas e Dudu do Acordeon no sábado (21)

Localizado no antigo prédio do Senai, o Polo Jaboatão Centro, no município de Jaboatão dos Guararapes, viveu uma noite de animação neste domingo (22).

Com início às 19h, a programação atraiu um grande público, que prestigiou as apresentações e celebrou com muita música e animação.

A festa foi marcada pelos shows de Forró de Balançar, Wallace Sales, Thauane. O destaque da noite ficou por conta da dupla Matheus & Kauan.

O prefeito Mano Medeiros destacou a importância de valorizar as tradições culturais do município.

“O São João é uma das maiores expressões da nossa cultura, movimenta a economia local e fortalece nossa identidade nordestina. É muito gratificante ver as famílias reunidas, se divertindo e celebrando com segurança”, afirmou Mano.

A primeira-dama do município, Andréa Medeiros, também prestigiou a festa e comentou sobre a alegria da população.

“Pensamos sempre em uma programação que a população da nossa cidade goste, dance e se anime para vir assistir. Falar com o povo e ver o quanto eles gostaram me deixa muito feliz”, disse Andréa.

Nesta segunda-feira (23), véspera de São João, os shows seguem no Parque da Cidade, em Prazeres, e também no antigo Senai, no Jaboatão Centro.



Confira a programação:

Parque da Cidade, Prazeres – a partir das 19h:

Herminho Medeiros

Condinho

Flor de Mel

Roberta Miranda

Antigo Senai, Jaboatão Centro – a partir das 19h:

Maurício Lemos

Banda Luará

Banda Eu, Tu e Elas

Lili Trindade

Veja também