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Pernambuco Com máxima de até 41º C, Pernambuco tem alerta de baixa umidade do ar; SES monitora cenário Um aviso de baixa umidade para as regiões foi emitido pela Apac e pelo Inmet

Com temperaturas máximas de até 41º C, o Sertão e o Agreste de Pernambuco estão em alerta devido à previsão de baixa umidade do ar. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) acompanha o cenário climático associado ao fenômeno El Niño.

Um aviso de baixa umidade para as regiões foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), válido até a próxima sexta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou um alerta que indica umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

O comunicado do Inmet é válido até esta quarta-feira (25) para o Sertão pernambucano, Sertão do São Francisco e Agreste, e outros estados do Nordeste, como o Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Segundo a SES-PE, embora os indicadores de atendimentos nas unidades de saúde por sintomas relacionados ao calor e à baixa umidade do ar não tenham registrado aumento, a pasta reforça a importância de orientar a população sobre os cuidados necessários neste período.

"Pedimos que a população mantenha a hidratação regular, evite a exposição direta ao sol nos horários de maior intensidade e fique atenta aos sinais de alerta, como tontura intensa, confusão mental e febre persistente", orienta o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Renan Freitas.

O gestor reforça a necessidade de redobrar a atenção com crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas, e trabalhadores expostos ao calor.

"Diante de qualquer sintoma de agravamento, procure uma unidade de saúde", destacou o secretário.

Para enfrentar repercussões na saúde provocadas pelo calor excessivo e a baixa umidade do ar, a SES-PE afirma que a Vigilância em Saúde atua de forma integrada com a Atenção Primária, à Rede de Urgência e Emergência e demais áreas, com o objetivo de oferecer uma resposta multissetorial.

"Entre as ações já desenvolvidas estão o monitoramento contínuo através do Centro de Inteligência em Saúde, a elaboração do Plano do El Niño, a constituição do Grupo de Trabalho GT-Clima, a cooperação técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o monitoramento integrado de indicadores de saúde, por meio da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS)", afirmou a SES-PE.

Temperatura elevada nesta terça-feira (24)

Pernambuco pode atingir temperaturas máximas de até 41º C nesta terça-feira (24), segundo previsão da Apac. O Sertão do São Francisco é a região com termômetros mais elevados. Confira:

Região Metropolitana do Recife: parcialmente nublado a claro, sem chuva. Temperatura máxima de 34° C e mínima de 26° C.

Mata Norte: parcialmente nublado a claro, sem chuva. Máxima de 35° C e mínima de 24° C.

Mata Sul: parcialmente nublado a claro, sem chuva. Máxima de 36° C e mínima de 23° C.

Agreste Pernambucano: parcialmente nublado a claro, sem chuva. Máxima de 38° C e mínima de 19° C.

Sertão Pernambucano: parcialmente nublado a claro, sem chuva. Máxima de 40° C e mínima de 18° C.

Sertão do São Francisco: parcialmente nublado a claro, sem chuva. Máxima de 41° C e mínima de 25° C.

Fernando de Noronha: parcialmente nublado, sem chuva. Máxima de 33° C e mínima de 26° C.



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