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"OUVIRAM DO IPIRANGA" Com melodia e letra separadas por décadas, conheça a história por trás do Hino Nacional Brasileiro Última versão do hino completa 104 anos de sua oficialização em 2026 e embala estreia do Brasil na Copa do Mundo

É dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026! A seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti entra em campo a partir das 19h contra o Marrocos. Antes do pontapé inicial, uma solenidade apresenta a execução dos hinos oficiais das duas nações. Mas você conhece a história por trás do hino brasileiro?

O Hino Nacional Brasileiro nasceu em etapas separadas por décadas, como destaca o professor e historiador Luiz Antônio Simas.

— É curioso saber que o hino foi composto por uma dupla que não chegou a se conhecer: Francisco Manuel da Silva (melodia) e Joaquim Osório Duque Estrada (letra). A melodia é de 1831, a letra é de 1909 — conta Simas. — A melodia foi feita para celebrar a abdicação de D. Pedro I e a nacionalização da monarquia, com Pedro II.

Composto pelo maestro Francisco Manuel da Silva (1795-1965), o tema foi executado pela primeira vez no dia 13 de abril de 1831. Em razão disso, a data de 13 de abril é conhecida ainda hoje como Dia do Hino Nacional Brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, Manuel da Silva foi violoncelista e violinista. Fundou a Sociedade de Beneficência Musical, em 1833, e foi nomeado mestre-compositor da Câmara Imperial, em 1841.

Após a proclamação da República, foi convocado um concurso para substituição do hino, mas a popularização da velha melodia acabou fazendo que a partitura de Francisco Manuel da Silva fosse declarada hino oficial a partir de 20 de janeiro de 1890.

A letra de Joaquim Osório Duque Estrada (1870-1927) foi criada em 1909 e comprada pelo governo brasileiro por cinco contos de réis, juntando-se à melodia composta décadas antes. A versão atual do hino, unindo melodia e letra, foi oficializada no centenário da Independência, em 6 de setembro, de 1922.

Osório Duque Estrada nasceu em Vassouras (RJ) e foi escritor, poeta e membro da Academia Brasileira de Letras.

Confira a letra do Hino Nacional Brasileiro:

Ouviram do Ipiranga às margens plácidas De um povo heróico o brado retumbante, E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, Brilhou no céu da Pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade

Conseguimos conquistar com braço forte, Em teu seio, ó Liberdade, Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança à terra desce, Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada, Entre outras mil, És tu, Brasil Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada! Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a Terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; “Nossos bosques têm mais vida”, “Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve, Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado, E diga o verde-louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada Entre outras mil, És tu, Brasil, O Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, Brasil!

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