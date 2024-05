A- A+

BUSCA PELA PAZ Com mensagem de solidariedade, Obra de Maria promove Pentecostes da Paz em Assis, na Itália A expectativa é reunir cerca de 1.500 lideranças religiosas católicas do Brasil e do mundo, entre sábado (18) e domingo (19)

A Comunidade Católica Obra de Maria, com sede em Pernambuco, promove, entre sábado (18) e domingo (19), a 12ª edição do Congresso Internacional de Pentecostes da Paz, na cidade de Assis, na Itália. A expectativa é reunir cerca de 1.500 lideranças religiosas católicas do Brasil e do mundo.

O evento acontece tradicionalmente na Terra Santa, em Jerusalém e Belém, mas precisou ser remarcado para Assis por conta dos conflitos entre Israel e Hamas na região da Faixa de Gaza, território palestino.

"Assis é a cidade da Paz. Jesus disse: 'Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. No mundo, teremos aflições, conflitos, mas tenham coragem porque eu venci'. Em Assis, São Francisco sempre plantou a paz. Ele era o instrumento da paz. Inclusive, no tempo da guerra, das cruzadas, enquanto todo mundo entrava em Jerusalém com as espadas, ele chegou com a cruz. Até hoje, os franciscanos estão presentes em todos os lugares da Terra Santa”, explicou o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

Participações ilustres

O congresso contará com a participação de grandes lideranças católicas, como frei Gilson e irmã Kelly Patrícia. Além disso, está confirmada a presença de padres-cantores como Reginaldo Manzotti e Fábio de Melo.

Além das atividades no congresso, os participantes terão a oportunidade de realizar um tour por Assis, município com 28 mil habitantes, conhecendo sua rica história religiosa e cultural. Os fiéis também poderão conhecer as cidades italianas de Cássia, San Giovanni Rotondo (Terra de Padre Pio), Lanciano e Rivotorto. Na última edição, o evento reuniu cerca 2.800 pessoas, entre religiosos e católicos em peregrinação com a Obra de Maria.

Padre Reginaldo Mazotti em apresentação no evento do ano passado. Foto: Eduardo Tumajan/Divulgação

Pedido por paz

Iniciada em outubro de 2023, a guerra entre Israel e Hamas conflito já resultou na morte de cerca de 1.500 civis e em uma crise geopolítica entre diversas nações. A 12ª edição do Pentecostes da Paz chega com uma mensagem de esperança, solidariedade e paz para resolução do conflito.

“Nós estamos vivendo no Século 21. Nunca se houve tanta conferência da ONU com representantes do mundo inteiro tentando encontrar a Paz, querendo estender a bandeira branca. Mas esses conflitos trazem riscos de uma terceira guerra mundial. É inaceitável, impensável, com o mundo moderno que a gente vive hoje, ainda falarmos em guerra como atualmente. Nós precisamos encontrar o caminho da paz”, destacou Gilberto Barbosa.

Programação

O Pentecostes da Paz terá uma programação extensa. No sábado (18), o dia começa com momentos de animação e oração, no Auditório da Basílica de São Francisco de Assis, já às 9h - horário de Assis -, por conta do padre Bruno e Ministério da Canção Nova. No Brasil, a celebração inicia às 4h, no horário de Brasília, já que a cidade italiana tem este mês fuso horário com cinco horas de diferença.



Após, será a vez das pregações com frei Josué, às 9h30, frei Hayden Williams, às 11h30, e Prado Flores, às 14h45 - horários de Assis.

Também será exibido no sábado o testemunho do padre Gianni Castorani, às 14h30, seguido por momentos de adoração com frei Gilson, irmã Kelly Patrícia, frei Josué e lideranças católicas. A celebração da Santa Missa na Igreja de São Francisco de Assis, às 19h, será presidida pelo padre Reginaldo Manzotti.



No domingo, as atividades continuarão com mais pregações, missas e momentos de oração, desta vez no Auditório Lyrics, em Assis. As atividades iniciam às 10h, com a pregadora Patti Mansfield, uma das pioneiras da Renovação Carismática Católica no mundo. O encerramento da programação da manhã fica por conta do padre Fábio de Melo, às 11h45, com celebração especial.

Após o almoço, às 15h, a Santa Missa será celebrada pelo padre Wagner Ferreira da Canção Nova. O evento finaliza com a Celebração da Paz no final da noite, com apresentações do Ministério de Música da Canção Nova, seguidas por shows da irmã Kelly Patrícia, padres Reginaldo Manzotti e Fábio de Melo, frei Gilson, encerrando em seguida.

O evento terá transmissão ao vivo na TV Canção Nova.



A Folha de Pernambuco estará presente no evento. A editora-chefe do jornal, Leusa Santos, se deslocará para Assis para acompanhar de perto o congresso e trazer a cobertura completa, a convite da Obra de Maria.

Confira, abaixo, a programação completa do evento (horário de Assis, que é cinco horas a mais de fuso horário com relação a Brasília):

Sábado – 18/05

09h – Animação e Oração

09h – Pregação: (Frei Josué)

10h30 – Intervalo

11h – Animação e Oração

11h30 – Pregação: (Frei Hayden Williams)

12h30 – Almoço

14h – Animação e Oração (Ministério Canção Nova)

14h30 – Momento de Testemunho: Pe Gianni Castorani

14h45 – Pregação: (Prado Flores)

15h45– Momento de Oração (Padre Bruno e Ministério da Canção Nova)

16h – Pregação (Patti Mansfield)

17h15 - Momento de Adoração (Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, Frei Josué e outros líderes)

18h30 – Intervalo

19h – Santa Missa na Igreja de São Francisco (Padre Reginaldo Manzzoti)

20h30 – Jantar no Hotel



Domingo – 19/05

09h – Animação e Oração (Padre Bruno e Ministério Canção Nova)

10h – Pregação (Frei Gilson)

11h15 – Intervalo

11h45 – Pregação (Pe. Fábio de Melo)

12h45 – Almoço.

14h45 – Oração e Animação (Padre Bruno e Ministério da Canção Nova)

15h – Santa Missa (Pe Wagner Ferreira - Canção Nova)

16h30 – Intervalo

18h – Jantar

19h20 - Início da Celebração da Paz (Ministério de Música Canção Nova)

20h10 – Irmã Kelly Patrícia

21h – Padre Reginaldo Manzotti

21h50 – Padre Fábio de Melo

22h40 – Frei Gilson

23h30 - Término (Momentos Finais)

