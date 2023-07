A- A+

GRANDE RECIFE Com Metrô do Recife paralisado, saiba quais linhas de ônibus terão reforço nesta quinta-feira (13) Grande Recife Consórcio ativa plano de contingência para tentar suprir a demanda

A paralisação de 24 horas do Metrô do Recife, aprovada pelos metroviários em assembleia na quarta-feira (12), deixa 180 mil passageiros sem o transporte nesta quinta-feira (13). Por causa disso, o Grande Recife Consórcio de Transporte ativa um plano de contingência para minimizar os impactos da parada.

De acordo com o consórcio, o plano conta com a operação de três linhas especiais e reforço, alteração e prolongamento no itinerário de outras que devem seguir viagem até o centro da capital pernambucana.

"O Consórcio pede a compreensão e a colaboração do usuário devido a um possível aumento de demanda nestas linhas, pois a capacidade de transporte de uma composição do metrô é bem maior que a do ônibus", pede o Grande Recife Consórcio.

Agentes do Grande Recife estarão nas ruas acompanhando todo o plano de contingência e fazendo os devidos ajustes na operação.

Serão ativadas as seguintes linhas especiais, que farão ligações entre os terminais integrados:

238 – TI Jaboatão/TI Barro

2481 – TI Camaragibe/TI TIP

858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro



Já as seguintes linhas terão reforço na frota ou nas viagens para auxiliar nos deslocamentos dos passageiros:

200 – TI Jaboatão (Parador)

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista)

232 – Cavaleiro

243 – Vila Dois Carneiros

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)

2480 – TI Camaragibe/Derby

166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

185 – TI Cabo

026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra

115 – TI Aeroporto/TI Afogados

023 – TI Aeroporto/TI Tancredo Neves

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco

140 – TI Cajueiro Seco/Shopping

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)

370 – TI TIP/TI Aeroporto

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, e o WhatsApp (99488.3999), das 05h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

