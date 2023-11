A- A+

Recife Com milhares de fiéis, Festa do Morro da Conceição é iniciada com hasteamento de bandeira Neste ano de 2023, festividade chega à 119ª edição

Tradição anual católica, a Festa do Morro da Conceição, que chega à sua 119ª edição neste ano de 2023, é iniciada nesta terça-feira (28), a partir do hasteamento da bandeira no mastro situado em frente ao santuário que carrega o nome da santa.

Participaram do momento, fiéis que chegaram até o morro depois de caminhar em uma procissão, saindo do Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

Logo após o hasteamento de abertura, por volta das 19h30, foi realizada a celebração de uma solenidade presidida por Dom Limacêdo Antônio, que é o bispo nomeado para a Diocese de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

Milhares de pessoas marcaram presença como prova de devoção e fé nesta noite.

Uma dessas pessoas é Iracema de Santana, de 60 anos. Apesar de estar com dificuldades para se locomover, a mulher conseguiu subir as escadarias para rezar.

“Foi com bastante dificuldade, porque estou com um problema de artrose nas duas pernas, mas eu consegui subir a escadaria. Eu costumo estar sempre aqui. Eu só tenho a agradecer à Nossa Senhora, que botou o seu filho ao mundo”, afirma. Ela esteve acompanhada de uma amiga e familiares.

A capela esteve de portas abertas para visitação e momentos de orações individuais, enquanto um palco foi montado do lado de fora para receber a solenidade.

O tema da festividade deste ano é “Imaculada, Conceição do Morro, ensinai-vos que toda vocação é graça e missão dada por Deus”.

Os fiéis católicos que quiserem participar da festividade têm entre os dias 29 de novembro e sete de dezembro para acompanhar as missas.

Serão celebradas cinco missas diariamente, às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h — sendo esse último momento solene.

O momento mariano nesses dias começará às 18h, e terá reza do terço, ofício e ladainha de Nossa Senhora. Será rezado ainda o Novenário da Festa do Morro, sempre às 19h30 com a presidência de arcebispos, bispos, reitores de seminário e provinciais redentoristas.

Preparação

Para o sacramento da confissão, os fiéis católicos poderão ser recebidos entre 7h e 11h30 pelo turno da manhã, e das 14h às 17h no horário da tarde.

