A- A+

FÉ Com missas e procissões, Domingo de Ramos abre celebrações da Semana Santa em Pernambuco A Santa Missa, na Catedral da Sé, contou com a presença do arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson

O Domingo (29) de Ramos da Paixão do Senhor marca o inicio da Semana Santa, celebração mais importante do calendário religioso católico. A partir de hoje, fiéis do Recife e Região Metropolitana celebram a ressurreição de Jesus Cristo e o início da Páscoa.

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) oferece uma programação que abrange todo o período da Semana Santa. A procissão de Domingo de Ramos da Capela da Misericórdia, no Alto do Sé, em Olinda, reuniu fiéis com destino será a Catedral da Sé de Olinda para a Santa Missa com a presença do arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson.

Depois do cortejo, durante a celebração da missa na Catedral da Sé São Salvador do Mundo, foi realizada a Coleta Nacional de Solidariedade, oferta que será enviada para subsidiar projetos sociais da Campanha da Fraternidade.

O Domingo de Ramos recorda a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém.

Programação

Na Quarta-feira de Trevas (01), momento de forte reflexão sobre o caminho de Jesus até o Calvário, também é realizado o ‘Ofício das Trevas’, rito em que velas são apagadas, simbolizando o abandono de Jesus e o luto da Igreja.

Com concentração no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, no Centro do Recife, a partir das 7h, será realizada a Via-Sacra da Fraternidade pelas ruas da cidade.

Os fiéis carregarão uma cruz com mais de 100kg, simbolizando o peso do sofrimento humano. Previsto para chegar às 11h, a caminhada seguirá até a Basílica de Nossa Senhora da Penha, onde será realizada a Santa Missa, presidida por Dom Paulo Jackson.

Já na Quinta-feira santa (02), será realizada a Missa dos Santos Óleos, às 9h, na Catedral da Sé de Olinda. O momento marca a unidade da Igreja Católica em celebração da renovação das promessas sacerdotais e consagração dos óleos santos, utilizados nos sacramentos do batismo, unção dos enfermos e crisma.

À noite, a partir das 19h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, será realizada a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como ‘Lava-pés’. O momento rememora a última ceia e o gesto de serviço de Jesus.

A Sexta-feira santa (03) é um dia de silêncio, jejum e contemplação pela morte de Jesus Cristo. A Igreja Católica não celebra a Eucaristia, focando na adoração da Cruz, que será contemplada a partir das 15h, na Catedral da Sé de Olinda.

No Sábado de Aleluia (04) será realizada a mais importante celebração da Igreja: a Vigília Pascal, momento em que é anunciada a Ressurreição de Jesus Cristo. A solenidade será realizada pela Arquidiocese às 18h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico do Jesus, no Espinheiro. A Igreja vai acender e abençoar o Círio Pascal, que representa a luz de Cristo.



No Domingo de Páscoa (05), dia em que é celebrada a Ressurreição de Jesus, Cristo vence a morte e dá início a uma nova vida. Será realizada a Santa Missa às 9h, na Catedral da Sé de Olinda.

Primeiro dia do período pascal, a Igreja confraterniza o início deste período litúrgico, que se estende pelos 50 dias seguintes, até o Domingo de Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo.

Veja também