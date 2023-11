Com morte de mulher de 37 anos, total de óbitos por meningite sobe para três em Pernambuco

A- A+

Pernambuco registrou mais uma morte por meningite. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta sexta-feira (10), o falecimento de uma mulher, de 57 anos, pela doença. Ela não teve o nome divulgado.

De acordo com informações da pasta, a mulher residia em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e não tinha registro de doenças pré-existentes. Ela faleceu no último dia 23 de outubro, porém o óbito estava sob investigação, até que foi constatada a presença da bactéria Neisseria meningitidis.

Essa é a terceira morte por meningite somente este ano em Pernambuco. Em 2022, não foi registrada qualquer morte pela doença. O primeiro óbito foi de um menino de 4 anos, também morador de Jaboatão. O falecimento foi registrado em junho. À época, a secretaria explicou que o garoto havia tomado duas doses da vacina meningocócica conjugada C.

O segundo caso registrado foi de uma mulher de 39 anos, moradora de Arcoverde, no Sertão do Estado. Também foi detectada presença da Neisseria meningitidis do sorogrupo C, conhecida como a bactéria meningococo. Esse tipo é o mais frequente dentre os cinco sorogrupos existentes (A, B, C, W e Y).

Segundo a SES-PE, em 2023, até a semana epidemiológica 43, foram notificados 30 casos de doença meningocócica. Desses, 18 foram confirmados, oito, descartados, e quatro estão em investigação.

No mesmo período em 2022, foram notificados 17 casos, 11 foram confirmados e seis descartados. Em todo o ano de 2022, foram notificados 20 casos - desses, 13 foram confirmados e sete, descartados.

