Ano Novo Movimentação moderada marca a primeira manhã de 2026 nas praias do Recife A partir que o início da tarde foi se aproximando, o fluxo foi aumentando nas areias recifenses

Mais um ano chegou e a tradição segue intacta para muitos: passar a primeira manhã do ano de frente para o mar. Nas praias da Zona Sul do Recife, a movimentação nas barraquinhas e de banhistas foi moderada nas primeiras horas do dia.

O desejo mais comum entre as pessoas que celebravam o primeiro dia de 2026 na praia era de que o novo ano trouxesse mais momentos positivos, deixando para trás aquilo que não foi bom.

O forte sol e o calor da capital pernambucana é um grande atrativo nessa época do ano para muitos turistas. Curtindo a Virada Recife pela primeira vez, a maranhense Rayanny Rêgo se disse encantada pela festa protagonizada pelos pernambucanos e reforçou o desejo de seguir conhecendo mais o Nordeste brasileiro.

"Essa vista maravilhosa (Praia de Boa Viagem) me trouxe. Estive no show da virada e quando passamos pela orla, decidimos que tínhamos que passar por aqui pela manhã. Meus votos para 2026, tanto para recifenses e para o meu povo maranhense, que a gente consiga viajar mais, conhecer nossos estados e a gente valorizar mais nossas culturas e turismo", refletiu a administradora.

A maranhense Rayanny Rêgo aproveitou o Recife na virada de ano para 2026 - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Somente na noite da virada, cerca de 800 mil pessoas acompanharam os shows e a tradicional contagem regressiva para 2026, que neste ano teve como atração o cantor Wesley Safadão. A festa foi completada pelo espetáculo de luzes e fogos de artifícios.

Quem também teve a oportunidade de vivenciar essa experiência pela primeira vez foi Eduardo Morais, morador de Custódia, no Sertão do Moxotó. Ele definiu a oportunidade como inesquecível e fez seus votos para o ano que chegou.

"Foi a minha primeira virada de ano na praia do Recife, uma experiência única, muito boa, vim do interior só para curtir esse momento. Desejo que 2026 seja de muito sucesso, paz, saúde e dinheiro no bolso", projetou o protético.

Natural de Custódia, no Sertão do Moxotó, Eduardo Morais aproveitou a Virada Recife 2026 - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Famílias

Muitas famílias foram à praia, levando as crianças para brincar ou seus pets para o primeiro passeio sentindo a leve brisa do mar.

Quem aproveitou para confraternizar mais uma vez com a família inteira e realizar aquela 'farofada' tradicional foi o vendedor Allesson Silva, que com bom humor falou sobre o momento e fez um churrasquinho na areia da praia.

Allesson Silva levou parte da família para aproveitar o primeiro dia de 2026 na Praia de Boa Viagem - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Para esse início de 2026, eu trouxe minha família para aproveitar o melhor momento, que é essa confraternização. A gente trouxe nossa "farofada", com carne, salsichão, linguiça, para aproveitar esse dia", disse.

