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Recife Com movimento normal, Shopping Recife retomou atividades na tarde deste domingo (15) O centro de compras passou dois dias fechado devido ao incêndio ocorrido na última sexta-feira (13), com início na unidade da Casas Bahia, uma das âncoras do mall

Com movimentação normal, o Shopping Recife retomou as atividades na tarde deste domingo (15). O centro de compras passou dois dias fechado devido ao incêndio ocorrido na última sexta-feira (13), com início na unidade da Casas Bahia, uma das âncoras do mall.

De acordo com funcionários, como é de costume, clientes aguardavam no estacionamento a abertura do shopping, que aconteceu às 12h.

As áreas atingidas pelo sinistro foram tapumadas e passarão por reforma. Algumas lojas não abriram, para organização interna.

Reabertura

Segundo a assessoria do shopping, ainda não é possível afirmar o valor de prejuízos e as previsões de reaberturas.

A empreendedora Glória Maria Gomes, 59, havia marcado de comemorar o aniversário no shopping, no último sábado (14). Com o fechamento temporário, a comemoração foi adiada para o domingo (15). O shopping, é o preferido da família.

“O Shopping fez falta. Ontem a gente vinha, foi meu aniversário e vínhamos almoçar aqui para comemorar. Com o incidente, mudamos a rota e viemos hoje. Também trouxemos as crianças para dar uma voltinha”, contou Glória.

Natália Albuquerque, de 26, e o noivo Lucas Almeida, de 27, afirmaram que preferem o shopping pela variedade de lojas. Por isso, esperaram a reabertura e ficaram surpresos com a estrutura montada para receber os clientes.

“Imaginávamos que muita coisa estaria fechada, só que a gente já precisava vir e viemos para ver. Foi bem chocante ver o vídeo que circulou do pós-incêndio. Não imaginávamos algo naquela proporção, mas eu tô até emocionada com a estrutura que o shopping preparou para nos receber, porque a gente não viu nenhuma área destruída, tá tudo fechado, e a gente não tá sentindo aquele cheiro forte de fumaça”, destacou.

Shopping Recife

Em comunicado nas redes sociais, publicado na manhã do domingo, o mall ressaltou que "Nos últimos dois dias, um time importante, formado por colaboradores do shopping, lojistas e suas equipes (...) trabalhou intensamente" para a retomada do funcionamento.

Ainda na nota, o centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" deve seguir por um tempo, mas sem comprometer a qualidade do ar.

Confira:



Paciente segue internada

Ainda de acordo com a assessoria do shopping, a mulher de 48 que estava internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife foi transferida pela gestão de compras para o Hospital Esperança, da Rede D’or, também no centro da cidade.

Conforme o último boletim médico divulgado pela instituição, a paciente Laudicea Batista da Silva Magalhães, 48 anos, foi encaminhada do Hospital da Restauração e admitida no Hospital Esperança Recife às 18h50 da última sexta-feira (13), com quadro de insuficiência respiratória aguda, após relato de inalação de fumaça.

No comunicado, a instituição informa que a paciente encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em ventilação mecânica, sob sedação e analgesia, mantendo-se hemodinamicamente estável e com sinais vitais controlados, sem previsão de alta no momento.

A nota finaliza informando que a paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados, sob acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional.

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