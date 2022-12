A- A+

Após dois anos de restrições devido à pandemia da Covid-19, as praias pernambucanas voltam a receber famílias e grupos de amigos para a virada do ano. Além do Recife, as cidades de Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, planejam uma programação musical extensa e queima de fogos.



Recife

No Recife, o público poderá conferir atrações nacionais, artistas locais e um espaço inteiramente comandado por rainhas do Brega da cidade. Em Boa Viagem, Maestro Forró, Almério e Martins, Marcelo Falcão (virada), Jorge Aragão e Patusco sobem ao palco em frente ao prédio Acaiaca, a partir das 19h30 deste sábado (31).



No polo Pina, Valquíria Santana, Priscilla Senna, Raphaela Santos, Tayara Andreza (virada) e Michelle Melo dão as boas-vindas ao Ano Novo, a partir das 19h no dia 31. Os dois palcos contarão com DJs para iniciar os festejos e animar os intervalos.



Na capital pernambucana, a queima de fogos acontecerá em três pontos distintos entre as praias do Pina e Boa Viagem e irá durar 15 minutos.



Jaboatão dos Guararapes

A chegada de 2023 em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, terá como principais atrações musicais Priscila Senna, Raphaela Santos e Nattan. Também se apresentam Allan Carlos, Marcelo Pernambucano e a Orquestra 90°. Os shows começam às 19h do sábado (31) e terminam às 4h do domingo (1º) em um palco montado na praia de Candeias, nas proximidades da rua Jangadeiro.



À meia-noite, a virada do ano será marcada por fogos de artifício com duração de 12 minutos. Também haverá show pirotécnico de 10 minutos em Jaboatão Centro, ao lado da Igreja de Santo Amaro.

Paulista

Com três dias de duração, o “Paulista na Virada” começa nesta sexta-feira (30) e segue até o domingo (1º) com diversas atrações musicais na orla do Janga, em um palco montado nas proximidades das Quatro Torres. Todos os dias, os shows têm início às 18h. Na virada do ano a queima de fogos irá durar 10 minutos.



Nesta sexta, se apresentam Alceu Valença, Nonô Germano, Banda Sedutora e Jessica A Famosa. Já no sábado (31), Los Cubanos, Rodrigo Barros, Banda Kebraew e a Orquestra Só Mulheres agitam o público. No primeiro dia do ano, a animação fica por conta de Jorge Aragão, Sem Compromisso, Tayara Andreza, Belo Xis, Banda Amarula e Wellington do Pandeiro.



Olinda

Com muito frevo, maracatu e samba, o público poderá se reunir na avenida Ministro Marcos Freire, à beira-mar de Olinda, para aproveitar diversas atrações musicais. Antes da virada do ano, a partir das 20h do sábado (31), cinco orquestras de frevo irão fazer um cortejo no trecho da Praça do Antigo Quartel, em Bairro Novo, até o Flat Quatro Rodas, na Orla Marítima, em Casa Caiada.



Na virada do ano, o Bloco da Pitombeira, Maracatu Maracambuco e Escola de Samba D’Breck se apresentam. Os shows acontecem até às 2h do dia 1º (domingo).



O cortejo também acontece no Alto da Sé, no mesmo horário, até a meia-noite, com duas orquestras de frevo e Escola de Samba Preto Velho. Às 5h, duas orquestras de frevo animam a orla nas boas-vindas a 2023.



A queima de fogos acontecerá de forma descentralizada em quatro pontos da cidade: na Ilha da Amizade, em Bairro Novo; na altura do Colégio Dom, em Casa Caiada; na Igreja do Carmo, no Carmo; e no Campo Noroeste, no Alto Nova Olinda.

