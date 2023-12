Com Mundo Bita e CineMaterna, campanha leva curta-metragem sobre vacinação infantil para cinemas

A- A+

A campanha Mais Que Um Palpite (MQP), realizada pela Pfizer Brasil em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), marca presença em 79 salas de cinema em todas as regiões do Brasil para uma missão: conscientizar mães e responsáveis sobre a importância de manter a carteira de vacinação dos pequenos em dia.

Para isso, MQP e SBP lançam o curta-metragem “Vacinados e Protegidos” e contam mais uma vez com a força de Bita, Dan, Lila e Tito, personagens consagrados do Mundo Bita para ampliar o alcance das mensagens educativas.

Por meio de uma linguagem lúdica e direta, típica dos desenhos animados, o curtinha irá mostrar a relevância fundamental das imunizações para a prevenção de doenças graves em crianças. E para ajudar na reverberação dessa importante mensagem, a MQP agora soma forças com o CineMaterna, entidade sem fins lucrativos que proporciona sessões de cinema com foco em mães com filhos até 18 meses, para ser o palco da exibição do curtinha, que terá duração de 120 segundos e será exibido antes dos filmes em cartaz.

Para a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro, a união entre todos os parceiros envolvidos nessa iniciativa é decisiva para levar informações seguras sobre vacinas para mães de todo o Brasil. “As vacinas são fundamentais para proteção de doenças sérias e preveníveis e devem fazer parte da rotina de cuidado da saúde, especialmente das crianças. Com esse time reunido, queremos levar conscientização e combater desinformações que ainda geram muitas inseguranças. Com o curtinha reforçamos a mensagem de que as vacinas são seguras e fundamentais para proteção dos pequenos”.

De acordo com Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da SBP, a segurança e a eficácia das vacinas têm sido reiteradamente comprovadas há décadas. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) vem desempenhando papel central no controle e eliminação de diversas patologias, como o sarampo e a poliomielite, e, historicamente, serve de exemplo a outras nações.

“Deixar de levar as crianças para vacinar é colocá-las em grave risco. As imunizações salvam vidas. Esse fato é cientificamente incontestável. Precisamos unir nossas forças para fazer essa mensagem ecoar e chegar a todos, desfazendo dúvidas e equívocos. Juntos, podemos novamente aumentar os índices de cobertura vacinal”, disse.

A exibição do curtinha nos cinemas, ocorrerá em duas ondas: a primeira contará com 79 salas CineMaterna de todo o país e será realizada até o dia 15 de dezembro. Já a segunda, estará em 40 salas, entre os dias 22 de fevereiro e 22 de março. Além da exibição nas salas de cinema, a partir de 1º de dezembro, o curta-metragem poderá ser conferido pelo público geral por meio do canal de YouTube do Mundo Bita.

