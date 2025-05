A- A+

GALO DA MADRUGADA Com Nena Queiroga e Geraldinho Lins, Galo da Madrugada anuncia programação do Forrozão do Galo A festa acontece nos próximos dias 30 e 31 de maio, na Praça Sérgio Loreto, onde está localizada a sede da agremiação

Nena Queiroga, Geraldinho Lins e Gustavo Travassos são algumas das atrações anunciadas pelo Galo da Madrugada, na manhã desta terça-feira (20), para a programação da 15ª edição do Forrozão do Galo. A festa acontece nos próximos dias 30 e 31 de maio, na Praça Sérgio Loreto, onde está localizada a sede da agremiação.

Como já é tradição, além dos shows gratuitos em palco e em dois trios elétricos, o evento conta ainda com cortejo junino e cidade cenográfica.





No palco, com apresentações a partir das 20h, apresentam-se Gustavo Travassos, Nena

Queiroga, Geraldinho Lins, Loirão (sexta, dia 30), Kelly Oliveira e as bandas Carta de Baralho e Capim com Mel, no sábado, dia 31, que é uma das novidades desta edição.

Já nos dois trios elétricos que fazem um percurso da Avenida Dantas Barreto até a apoteose da festa, a cantora Fabiana Pimentinha e as bandas Inove e Asas da América vão animar o cortejo com muito xote, xaxado, baião, arrasta-pé e outros ritmos tradicionais do ciclo junino.

