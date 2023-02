Com Nena Queiroga na programação, Hemope Recife recebe shows de artistas locais nesta quinta (2)

A- A+

O Hemope Recife, situado no bairro das Graças, na área central da Cidade, recebe artistas locais, nesta quinta-feira (2), durante campanha de incentivo à doações de sangue no período de Carnaval.



Entre as atrações estão Nena Queiroga, Bárbara Aires, Cirlene Menezes, Amauri Nascimento, Gracinha Rodrigues, Geraldinho Lins e Marcílio Forró sem fronteiras. As apresentações acontecerão a partir das 8h30.

A expectativa da Campanha de Carnaval 2023 do Hemope, que começou no dia 24 de janeiro e segue até 17 de fevereiro, é aumentar o número de doações em cerca de 30%. Ou seja, em torno de 100 bolsas de sangue a mais por dia.



“Contamos com a solidariedade do povo pernambucano, pois neste período o Estado recebe muitos turistas, o que aumenta consideravelmente o quantitativo de foliões nas ruas”, afirmou a diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta.



Para doar, é necessário atender as seguintes recomendações:

- Ter idades entre 18 e 60 anos;

- Adolescentes com 16 e 17 anos deverão ter consentimento formal e presença dos pais ou responsáveis;

- Maiores de 60 anos, caso já seja cadastrado no Hemope;

- O limite para primeira doação terá que ter 60 anos, 11 meses e 29 dias;

- Respeitar os intervalos para doações: mulheres (quatro meses), homens (três meses) e maiores de 60 anos (seis meses);

- Peso maior que 50kg;

- Ter dormido bem a noite anterior;

- Não estar em jejum, alimentar-se normalmente.

- Apresentar documento oficial com foto

- Usar máscara nas dependências do Hemope.



A sede do Hemope fica na rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, área central do Recife. O local funciona de segunda a sábado, inclusive nos feriados, das 7h15 às 18h30.

