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MOBILIDADE Com novo pontilhão em Afogados, Zona Oeste do Recife passa a contar com novo esquema de trânsito A nova organização do tráfego amplia as alternativas de deslocamento para quem precisa acessar a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho e seguir em direção à BR-232

O bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, agora conta com mais um pontilhão. A estrutura, erguida sobre a Rua João Ivo da Silva, no cruzamento com a Rua Padre Teófilo Tworz, foi entregue pela Prefeitura do Recife no último sábado (26).

Com um investimento de R$ 7,02 milhões, a intervenção executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) acompanha uma nova configuração viária para a região. A nova organização do tráfego amplia as alternativas de deslocamento para quem precisa acessar a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho e seguir em direção à BR-232.

Trânsito

Os condutores que trafegam pela Estrada dos Remédios passam a contar com uma nova possibilidade de conversão à esquerda para seguir em direção à Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho. A estrutura também cria uma alternativa para quem vem da Rua Tabaiares e precisa acessar a Abdias de Carvalho e, posteriormente, a BR-232.

Outra opção passa a atender os motoristas que trafegam pela Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no sentido Ilha do Retiro, e precisam retornar em direção à BR-232. Os condutores poderão acessar a Rua Carlos Gomes à direita e, na sequência, a Rua Hércules Florence, retornando à Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho já no sentido BR-232.

Fonte: Prefeitura do Recife/CTTU.

Além disso, a Rua Padre Teófilo Tworz, que anteriormente funcionava em uma única via de mão dupla, passa a integrar um sistema binário de circulação, com vias paralelas operando em sentidos opostos. A mudança busca distribuir melhor o fluxo de veículos e reduzir conflitos entre os diferentes movimentos na região.

Também haverá alteração no fluxo da Rua Engenheiro Brandão Cavalcante. A partir deste sábado, não será mais permitido seguir em frente em direção à Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho. Os condutores deverão realizar a conversão à direita na Rua Hércules Florence e seguir pela Rua Padre Teófilo Tworz.

Investimentos

O prefeito Victor Marques, que participou da entrega, comentou as melhorias na região.

"A partir de agora, temos um novo fluxo de mobilidade nesta área tão importante da nossa cidade. Este é o primeiro passo de uma série de novas ações importantes de mobilidade que vão acontecer em toda essa região", destacou Victor Marques.

Além do novo pontilhão, a obra contemplou a recuperação das paredes dos canais, a implantação de seis novas passarelas para pedestres, a reforma dos passeios e a pavimentação das ruas Padre Teófilo Tworz e Hércules Florence. As intervenções ampliam as condições de circulação de veículos e pedestres e qualificam a infraestrutura urbana do entorno.

Toda a área recebeu nova sinalização vertical e horizontal para orientar os usuários. Agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão posicionados na região durante os primeiros dias de funcionamento do novo sistema para auxiliar os condutores, acompanhar o comportamento do tráfego e promover a segurança viária.

Do investimento total, R$ 4,95 milhões foram destinados à construção do pontilhão e aos serviços adjacentes. A pavimentação da Rua Padre Teófilo Tworz recebeu R$ 670 mil, enquanto outros R$ 350 mil foram investidos na Rua Hércules Florence. Também foram aplicados R$ 390 mil na recuperação do canal, R$ 360 mil nas novas passarelas, R$ 220 mil nos passeios e R$ 80,6 mil na instalação de guarda-corpo em concreto.

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