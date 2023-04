Com auxílio de cão farejador, PM apreende mais de 43 kg de maconha em residência em Caruaru

A- A+

Mais de 43 quilos de maconha foram encontrados com a ajuda de um cão farejador em uma residência no bairro do Vassoural, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu nesse domingo (2), após a corporação receber denúncia de tráfico de drogas no local.



Ao fazer diligências ao redor do endereço, o efetivo encontrou, na porta da casa, uma motocicleta com chassi e placa adulterados e que constaria em boletim policial como furtada.



Com autorização da proprietária do imóvel e com o auxílio de um cão do 1º Batalhão Integrado Especializado, foi realizada uma revista dentro da residência.

No local, foram encontrados 43,4kg de maconha em diversos tabletes, 170g de crack fracionadas em 33 porções, além de 9g de cocaína, três balanças de precisão, R$ 85 em espécie, além de material para fracionar e embalar a droga.

Uma segunda casa da localidade foi vistoriada com autorização do morador e nela a PM também encontrou maconha e cocaína.



A mulher e o homem donos dos imóveis foram conduzidos com o material apreendido para a Delegacia de Plantão de Caruaru.

