A- A+

Blocos Líricos Com o charme dos blocos líricos, Aurora dos Carnavais movimenta tradicional rua do Recife Pela primeira vez em 25 anos, o tradicional desfile de blocos líricos aconteceu neste sábado (27)

Aconteceu neste sábado (27) o primeiro dia de desfiles do Aurora dos Carnavais, na Rua da Aurora, no Recife. Com um dia a mais em sua programação, o encontro, que chegou a sua 25ª edição, protagonizou um dos desfiles mais charmosos de blocos líricos da capital pernambucana.

Ao todo, 13 argemiações desfilaram neste primeiro dia do Aurora dos Carnavais. Foram elas: Bloco Magia Lírica, Sonho e Fantasia, Folguedos de Surubim, Flor do Eucalipto, Verde Linho, Lira do Carpina, Sempre Feliz, Eu Quero Mais, Das Flores, Flores do Paulista, Compositores e Foliões, Flor da Lira de Olinda, Utopia e Paixão

25ª edição do Aurora dos Carnavais, na Rua da Aurora. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

O desfile começou com o Cortejo dos Flabelos, e foi acompanhado pela Orquestra O Frevo É, composta por 40 músicos, com a regência do Maestro Edson Rodrigues e Newton Caivano. Ao som das marchinas de carnaval, a caminhada seguiu arrastando uma multidão até o palco montado em frente em frente ao Ginásio Pernambucano.

"Estamos felizes em participar, primeiramente a Deus. É uma satisfação conduzir o Flabelo do Aurora. É muito prazeroso, é como se a gente estivesse levando todos os Flabelos que estão presentes. É ótimo, maravilhoso e de uma alegria imensa", confessou Luziana Nicolau, que integra o bloco "Flores do Paulista" e que conduziu o estandarque do Aurora dos Carnavais.

Luziana Nicolau, integrante do Bloco Flores de Paulista. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Homenageando Lêda Alves, madrinha do Aurora dos Carnavais, e Miriam Leite, Dama dos Blocos de Pau e Cordas, ambas falecidas em 2023, o desfile deste sábado contou com a apresentação de 13 blocos líricos. O destaque deste sábado foi marcado pelo Bloco Magia Lírica, de Paudalho, que foi batizado pelo Boêmios da Boa Vista.

"É uma satisfação em estar participando da cultura rica de Pernambuco. É uma alegria imensa da gente de Paudalho estar aqui hoje (27) sendo batizado no bloco lírico, a canção que encanta os corações", disse Ana Rosa, que se apresentou e fez parte do momento especial do Bloco Magia Lírica.

Ana Rosa, integrante do Bloco Magia Lírica. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Mas se engana quem pensa que o desfile e o carnaval, como um todo, só é especial para os novatos do desfile. Aos 78 anos, um dos integrantes do bloco "Eu Quero Mais", fez questão de valorizar o encontro e prometeu desfilar até onde conseguir.

"O carnaval representa muita história para mim. Desde os 22 anos que eu desfilo. E resgatar esse lirismo, que é muito importante para o bloco. Eu jamais deixarei e eu estarei desfilando até quando eu puder", delcarou Eliud.

Eliud Crespo, integrante do Bloco Eu quero mais. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Aurora dos Carnavais

O tradicional desfile do Aurora dos Carnavais continua neste domingo (28), a partir das 15h30, em frente ao Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, com a presença de mais 14 agremiações. Estarão presentes Flor do Tamarindo, Flabelo do Amor, Cordas e Retalhos, Das Ilusões, Confete e Serpentina, Seresteiros de Salgadinho, Flabelo Encantado, Com Você no Coração, Flores do Capibaribe, Amantes das Flores, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Bloco da Saudade, Damas e Valetes.

Veja também

Mundo Ao menos quatro países anunciam suspensão do financiamento à agência da ONU em Gaza