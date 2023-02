A- A+

Solidariedade Com o tema da fome, Campanha da Fraternidade é lançada em Pernambuco Missa ocorre na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, no Recife

Centenas de fiéis se reuniram, nesta quarta-feira (22), ao lado da Casa do Pão, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, para o lançamento da Campanha da Fraternidade 2023 e a celebração da Missa de Cinzas, que dá início à Quaresma.

Com o tema "Fraternidade e Fome" e o lema "Dai-lhes vós mesmos de comer" (Mt 14,16), esta é a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aborda a temática da fome desde 1962, quando nasceu a Campanha da Fraternidade no Brasil. A Campanha é apresentada todos os anos na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa.

De acordo com o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, o objetivo da Campanha da Fraternidade é promover o debate acerca do tema e alcançar a sociedade por inteiro.

"Fraternidade e Fome é um tema atual tão importante e pela terceira vez a CNBB está propondo essa reflexão. Nós temos acompanhado a toda hora situações muito difíceis de pessoas completamente abandonadas, como agora estamos vendo o caso dos indígenas Yanomamis que vivem uma situação dolorosa e isso começou a despertar atenção da população por conta da visita que o presidente fez ao grupo. Além disso, em todo o Norte-Nordeste do Brasil a situação é muito calamitosa", afirmou o arcebispo.

A estudante universitária Liege Chaves, uma das fiéis presente na celebração, achou de uma sensibilidade grandiosa tratar sobre o tema da fome na Campanha da Fraternidade 2023. “A fome é uma coisa que não espera, a gente precisa agora, de imediato, e se faz necessário junto com a igreja e os demais órgãos responsáveis que essa campanha agora com Fraternidade e Fome se faça realmente valer”, disse Liege.

Casa do Pão

Por ter um tema voltado para a fome, a Arquidiocese realizou o lançamento da Campanha da Fraternidade na Casa do Pão, entidade de assistência social fruto do 18º Congresso Eucarístico Nacional e que atende pessoas em situação de rua do Centro do Recife e da Região Metropolitana, em parceria com a sociedade civil e organismos governamentais.

A Casa do Pão oferece alimentação, formação profissional, assistência espiritual, assistência médica, assistência jurídica, higiene pessoal, assim como outras formas de promoção social para pessoas em situação de vulnerabilidade. São oferecidas, semanalmente, 2 mil refeições para a população.

“Esse ano, que a Campanha da Fraternidade trata sobre fome, então nós sentimos essa importância, que a Campanha está próxima mesmo daquilo que a Casa do Pão vem oferecendo para a sociedade”, destacou o diácono Aerton Carvalho, gestor da Casa do Pão.

Segundo dom Fernando, além de oferecer alimentação, a Casa do Pão tem a finalidade de ofertar formação para que todos possam encontrar possibilidades de desenvolvimento e se sentirem incluídos na sociedade.

“Jesus Cristo tem uma palavra muito bonita quando ele convida uma pessoa paraplégica para vir para o meio, isso acontece numa sinagoga, então esse vir para o meio é estar entre todos, ser o centro das atenções. Nós queremos que os pobres sejam o centro das nossas atenções e que possamos voltar o nosso coração para eles como critãos que nós somos”, pontuou.

Missa de Cinzas

Após o lançamento da Campanha, o arcebispo celebrou a Missa de Cinzas que marca o início da Quaresma. A cerimônia contou com a participação do clero e de fiéis católicos vindos de todos os vicariatos da Arquidiocese. A Quaresma é um tempo de conversão, e um retiro espiritual, segundo dom Fernando Saburido.

"Toda temática da Quaresma, as leituras, a palavra de Deus, tudo aquilo nós refletimos, até a cor litúrgica, a maneira de se comportar na igreja, é tudo muito discreto para poder então se preparar para a Páscoa e a festa de ressurreição. A Quaresma nos convida a isso, a mudar de vida, a rever a nossa maneira de ser, de nos comprometermos mais com o sacramento do batismo que nos fez cristãos. Então essa temática de conversão está muito vinculada a esses desafios sociais”, acrescentou.

