A- A+

ARTE Com obra em calendário, artista plástica Anete Cunha recebe surpresa do Grupo EQM Anete Cunha sofreu duas fraturas recentemente e precisou se reinventar com a mão esquerda, mesmo sendo destra

Uma obra assinada pela artista plástica Anete Cunha estampa a capa do calendário de 2023 do Grupo EQM, que reúne o jornal Folha de Pernambuco, a Rádio Folha e as usinas Cucaú (PE) e Utinga (AL), de açúcar e etanol. A tela é, na verdade, a reconstrução de um quadro de cana-de-açúcar pintado para presentear seu neto, Eduardo Cunha. Criações de artistas como J. Borges e Roberto Ploeg já estamparam a capa do calendário em edições anteriores.

“Quando entrei na Folha de Pernambuco me surpreendi. Fiz esse quadro, com muito amor, para o meu neto colocar no escritório dele, e quando cheguei, me surpreendi com o calendário. Estou muito honrada mesmo”, disse de início.

Além da pintura, uma outra paixão dela é o piano. Mas por conta de uma queda recente, sofreu duas fraturas no braço direito e precisou reaprender a fazer essas atividades com a mão esquerda. Um desafio dobrado. “Foi persistência. A vontade falou mais alto e eu não podia ficar sem fazer nada. Pior foi com o piano, na hora de tocar músicas clássicas mais difíceis sem poder alcançar com o braço direito. Agora mesmo estou estudando para tocar a Alla Turca de Mozart, e é bem difícil. Todos os dias estou indo para o piano e, assim como a pintura, isso me ajuda”, afirmou.

Presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro esteve presente no momento do anúncio a Anete e ressaltou o significado da homenagem. “Ela é uma figura extraordinária, de exemplo, vitalidade e talento. É um privilégio para nós, porque o nosso calendário sempre faz homenagem a artistas. Ela estava agradecendo, mas na verdade o agradecimento é nosso, em poder usar ela e o talento dela nas nossas marcas e empresas. Esse calendário circula muito em nossos fornecedores e em vários setores. Ele dissemina muito o artista e eu estou muito feliz”, assegurou o presidente, que deverá ser o próximo presenteado pela artista plástica.

“Já estou com a tela e vou fazer uma pintura sobre os canaviais com os operários tirando a cana para cortar. Vou fazer esse quadro para o meu grande amigo Eduardo Monteiro, para ele deixar na sala dele”, prometeu Anete Cunha.

Quem é Anete Cunha

Anete Cunha é uma artista plástica pernambucana que priva de profunda intimidade com as cores em suas obras, que representam desde frutos e flores da nossa região, pássaros tropicais, obras cubistas e barcos, até uma exposição toda inspirada na obra do francês Toulouse-Lautrec. Na pintura, ela iniciou seus estudos de arte na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1940, onde foi aluna de Aurora Eleutério. Também frequentou um curso de desenho com Maria Berthgund, em Olinda. Em 1984, ingressou na Associação de Artistas Plásticos de Pernambuco, além de ser membro da Academia de Artes e Letras do Nordeste. Nas suas exposições, ela foi além do Recife, expondo em outras cidades brasileiras e outros países como França, Itália, Portugal e Estados Unidos.

Veja também

Folha Pet Bloco Pets na Folia leva cãezinhos para brincarem o Carnaval em Boa Viagem