BRASIL Com onda de calor no país, governo quer comprar 38 aparelhos de ar-condicionado para o Palácio Contrato tem valor de R$ 96 mil; Presidência afirma que aparelhos são necessários durante manutenção da rede de refrigeração central do órgão

Em meio à onda de calor extremo no país, o Palácio do Planalto abriu processo para comprar 38 aparelhos de ar-condicionado portáteis, no valor total de R$ 96 mil.

O processo de licitação será aberto no dia 28 de novembro e cada aparelho sairia por R$2,5 mil.

No edital do processo, a Presidência diz que os equipamentos são necessários para possibilitar ambientes climatizados enquanto ocorre a manutenção do ar-condicionado central do Palácio do Planalto e anexos. O governo diz ainda que não há hoje no estoque da Presidência um equipamento que possa atender "a essas situações excepcionais de falta de climatização de ambientes atendidos pelos sistemas centrais temporariamente desabilitados".

"Justifica-se adquirir equipamentos de ar-condicionado portáteis como forma de possibilitar que a área de engenharia realize a manutenção preventiva e/ou corretiva nos sistemas VRF sem inviabilizar a utilização de salas ou ambientes devido a falta de climatização", diz o contrato.

"A Presidência da República em atenção à sua missão institucional, precisa dispor de espaços físicos e ambientes administrativos ou institucionais com as melhores condições ambientais possíveis, visando a manutenção da salubridade dos seus ocupantes e a desaceleração da degradação natural de mobiliário histórico, obras de arte e equipamentos acomodados nesses espaços".

