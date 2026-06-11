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BRASIL Com operação em Pernambuco, PF já mirou institutos de três estados por aportes no Master Operação amplia alvos por aplicações de recursos de aposentados no banco

Em mais uma frente de investigações envolvendo aportes de recursos de aposentadorias no Banco Master, a Polícia Federal fez uma operação para apurar suspeitas de irregularidades na gestão de verbas previdenciárias dos servidores públicos municipais em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



A apuração mira em investimentos com grau de risco de mais de R$ 3 milhões no banco, suspeito de fraudar o sistema financeiro so país. Com a ação de ontem, já são três estados e três municípios cujos institutos de previdência estão na mira dos agentes federais.

Intitulada Operação Take Over, a apuração da PF aponta que os investimentos foram feitos “por meio de decisões em desacordo com as normas legais e com os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários”. A investigação na cidade de Pernambuco busca verificar se houve pagamento de propina para gestores do fundo.

“Há indícios de que decisões estratégicas teriam sido tomadas de forma isolada, sem a devida observância dos critérios de segurança, liquidez e transparência. A investigação busca esclarecer se a conduta caracteriza gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro”, informou a PF em nota.

Pressão política

Além do município de Paulista, as suspeitas sobre aplicações bilionárias, sem critérios técnicos, feitas com recursos de aposentadorias no Master atingem as cidades de Cajamar e Santo André da Posse, no interior de São Paulo, e os estados do Rio, Amapá e Amazonas. Ao todo, os aportes sob suspeita ultrapassam R$ 4 bilhões.





Nos seis casos, investigadores apuram desde falhas na governança dos investimentos e possíveis pressões políticas para liberar os aportes até suspeitas de pagamento de propina, atuação de intermediários e descumprimento de regras técnicas na aprovação das aplicações.

No Rio, a investigação identificou aportes suspeitos feitos pelo Rioprevidência em letras financeiras do Master. As operações teriam movimentado cerca de R$ 970 milhões entre outubro de 2023 e julho de 2024, durante a gestão do ex-presidente do Rioprevidência Deivis Marcon Antunes, nomeado pelo ex-governador Cláudio Castro. Deivis está preso desde fevereiro, e Castro foi alvo de uma operação da PF em maio por conta dos aportes. A defesa do ex-governador nega qualquer irregularidade.

A polícia também apura aplicações de aproximadamente R$ 2,01 bilhões do Rioprevidência, a partir de julho de 2024. Em nota, o instituto afirma que em dezembro de 2025 resgatou R$ 1,4 bilhão de um dos fundos administrados pelo Master e que estuda medidas para reaver o dinheiro alocado em outros fundos.

No Amazonas, a PF investiga suspeitas de aportes irregulares de R$ 390 milhões da Amazonprev, entidade responsável pela previdência social dos servidores públicos civis do estado. No início de março, a corporação realizou uma operação com sete mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estavam três ex-diretores da Amazonprev. Servidores públicos também foram afastados de suas funções.

Em fevereiro, a PF já havia realizado uma operação para apurar suspeitas de irregularidades na aprovação e execução de investimentos de cerca de R$ 400 milhões realizados pela Amapá Previdência (Amprev), autarquia responsável pela previdência social do estado, em letras financeiras emitidas pelo Master. A PF apontou que gestores do fundo ignoraram alertas internos e pressionaram para que o aporte na instituição financeira de Daniel Vorcaro fosse realizado, além de haver risco de destruição de provas.

Os municípios paulistas de Cajamar e Santo André da Posse aplicaram no Master, respectivamente, R$ 107 milhões e R$ 13 milhões.

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