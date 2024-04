Com orçamento de R$ 5 milhões, CBTU planeja melhorar climatização de metrô da RMR em 6 meses

A- A+

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) pretende "melhorar bastante" o serviço de climatização no metrô do Grande Recife.



Com um orçamento de R$ 5 milhões, a organização deve fazer obras para reparar danos na maior parte da frota em até seis meses para possibilitar trens com ar-condicionado para a população.

"Esse dinheiro está no orçamento do ano passado e só vai ser usado agora. A intenção é recuperar e melhorar bastante grande parte dos trens, com foco nos que rodam mais. A gente não pode falar em números ainda porque não há um quantitativo exato, mas queremos recuperar a maior parte da frota para que possamos ofertar o serviço com qualidade. Em seis meses já deverá ser possível ver as mudanças", explicou o assessor de imprensa da CBTU, Salvino Gomes.

Ares-condicionados desligados ou com problemas são reclamações de longa data dos usuários do metrô do Recife. Ainda segundo Salvino, isso pode se dar pela condição dos veículos.



"Os carros mais antigos possuem dois ares-condicionados por vagão. Quando eles quebram, aquele vagão fica sem climatização. Já os trens mais novos têm climatização geral, distribuída para todos os vagões de uma só vez. A gente vai focar nesses reparos para poder atingir o máximo de trens nesse período de seis meses e com o orçamento que temos", explicou.

Linha Sul paralisada com transtornos

Na manhã desta quinta-feira (18), a Linha Sul do metrô foi paralisada devido a uma falha na rede aérea. Por conta disso, diversos transtornos puderam ser percebidos pelos usuários, até mesmo para aqueles que utilizaram a Linha Centro.

Dentre as principais reclamações, estava, novamente, os veículos muito lotados e quentes, sem climatização. Umas das pessoas prejudicadas foi Olivia Gonçalves, auxiliar de enfermagem de 48 anos que pretendia usar a Linha Sul para voltar para casa, em Cajueiro Seco, quando foi surpreendida pela paralisação.

"Eu já pego carros de aplicativo para ir para o trabalho para evitar o metrô, porque o serviço é muito ruim. Carros lotados, sem ar-condicionado, que não funciona, pessoas passando mal... Agora acho que vou ter que pegar ônibus para voltar para casa", afirmou.

A Linha Sul do metrô foi paralisada devido uma falha na rede aérea. No momento, outro veículo era transportado na via, vazio, e, por conta da falta de energia, ficou pelo caminho e interrompeu o funcionamento do serviço. Segundo a CBTU, não há previsão de retorno.

