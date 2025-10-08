Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
militares e policiais

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo, diz funcionário

Segundo alto funcionário, isso se deve principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos

Reportar Erro
Capacetes azuis da ONU devem viver redução por causa de orçamento limitadoCapacetes azuis da ONU devem viver redução por causa de orçamento limitado - Foto: Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil

A ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis destacados no mundo nos próximos meses — ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos — devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.

"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.

Leia também

• Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

• Trump diz que poderia ir ao Oriente Médio no fim da semana

• Bombardeios na Rússia e Ucrânia deixam cinco mortos

Reportar Erro

Veja também

Newsletter