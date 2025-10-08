militares e policiais
Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo, diz funcionário
Segundo alto funcionário, isso se deve principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos
Capacetes azuis da ONU devem viver redução por causa de orçamento limitado - Foto: Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil
A ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis destacados no mundo nos próximos meses — ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos — devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.
"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.