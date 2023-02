A- A+

CARNAVAL Com orquestra de frevo, bloco "Mamães no Calçadão" completa 6ª edição em Boa Viagem Piscina de bolinhas, pinturas, brincadeiras e área baby foram alguns dos atrativos do evento em 2023

O bloco “Mamães no Calçadão” chegou à sexta edição na tarde de domingo (5), no Segundo Jardim de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, quando reuniu cerca de cinco mil pessoas para celebrar o Carnaval com atenção voltada às crianças.

Para a edição deste ano, diversas atividades foram disponibilizadas, através do ticket de R$ 50, como piscina de bolinhas, pintura, entrega de brindes, brinquedos infláveis, fraldário e espaço para amamentação com ar-condicionado. A trilha sonora ficou por conta de uma orquestra de frevo com passistas abrilhantando o percurso.

Procuradora do Estado de Pernambuco, Raffaela Meirelles, de 39 anos, foi uma das idealizadoras do evento. Comemorando o aumento no número de pessoas envolvidas e patrocinadores, ela traçou uma linha do tempo recente do projeto que pode ser acompanhado nas redes sociais através do perfil @mamaesnocalcadao. Além de Raffaela, as empresárias Dulce Gayoso e Katarina Gouveia também compõem a iniciativa.

“Em 2018 a gente começou a comercializar camisas e foi um bloco de amigos, com os próprios amigos patrocinando. Em 2019, crescemos e foi a primeira vez com banda e maestro, trazendo para a Avenida Boa Viagem uma marca. Já em 2020, foi lindo, super colorido e com um número de quatro mil pessoas”, rememorou.

A pandemia provocada pela pandemia da Covid-19 suspendeu a festividade pelos últimos dois anos. Para este fim de semana, a expectativa pelo reencontro com o calçadão era movida também pela saudade de comemorar o período carnavalesco com as crianças. “Estávamos na expectativa, porque gostamos de curtir o Carnaval com as nossas crianças. É um grande encontro, e trouxemos isso enchendo a Avenida Boa Viagem. Fomos do começo ao fim do Segundo Jardim”, disse.

Atenção especial

Crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) participaram por mais um ano do bloco “Mamães no Calçadão”, e agora puderam ter acesso prioritário às filas dos brinquedos disponíveis com uma pulseira diferente das demais. Elas também receberam um presente para incentivar a prática da pintura no dia a dia.

“Pensamos em criar algum benefício para as crianças autistas e tivemos a ideia de fazer uma pulseira especial, que garantia a elas entrada nos brinquedos sem fila. Além disso, presenteamos a todas com uma almofada com kit de pintura”, ressaltou Raffaela.

