Cúpula da Amazônia Com otite, Maduro cancela participação na Cúpula da Amazônia Vice-presidente Delcy Rodríguez viajou para para representá-lo em Belém

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, um dos chefes de Estado que tinha presença confirmada na Cúpula da Amazônia, cancelou de última hora a participação no evento desta terça-feira (8) por causa de uma infecção no ouvido, segundo informou a diplomacia venezuelana à organização da Cúpula.

Em uma publicação nas redes sociais, no dia anterior, Maduro afirmou que estava com otite, o que o impediria de gravar um programa de TV. Fontes confirmam que a vice-presidente Delcy Rodríguez já está em Belém para representá-lo.

Hoy lunes #7Ago, teníamos previsto realizar la edición Nº 12 del programa Con Maduro +, cargada de anuncios, intercambios directos con el Poder Popular y nuevas experiencias con nuestra juventud. Sin embargo, por recomendación médica, producto de una Otitis Media que tengo, me he… pic.twitter.com/qWJOvdINna — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 7, 2023

A Cúpula da Amazônia era vista por fontes do governo Lula como uma oportunidade de aproximação do venezuelano dos demais líderes regionais, uma vez que a relevância do encontro e o tema que será discutido criariam um ambiente menos hostil a Maduro.

Além de Maduro, já haviam anunciado que não participariam da Cúpula os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e do Suriname, Chan Santokhi.

Os dois países enviaram ministros como representantes e podem participar normalmente dos debates, além de assinar a Declaração de Belém, documento final da Cúpula que será divulgado na quarta-feira, ao final do encontro.

Também participam representantes da Noruega e da Alemanha, os maiores doares do bilionário Fundo Amazônia, que financia projetos de preservação da floresta.

