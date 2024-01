Com Fábio de Melo, festa do Glorioso Padroeiro Santo Amaro começa neste sábado (6), em Jaboatão

A- A+

A 426ª Festa do Glorioso Padroeiro Santo Amaro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, tem início na tarde deste sábado (6), no Centro da cidade, e segue até o dia 15 de janeiro, data que marca o Dia de Santo Amaro e o encerramento da celebração.



O tema deste ano é “Coração ardente, pés a caminho”. Uma das grandes atrações do 3º maior evento religioso de Pernambuco é o padre Fábio de Melo, que fará uma grande apresentação na noite do sábado. Antes do show será realizada a Santa Missa presidida pelo padre Damião Silva, a partir das 19h, em frente à igreja matriz.



A Festa do Glorioso Padroeiro do Jaboatão conta com uma programação cultural promovida pela Prefeitura do município. São esperados milhares de fiéis de diversas paróquias do município nos 10 dias do evento.



Pouco antes da celebração religiosa terá a adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela Nossa Senhora da Conceição, na comunidade das Malvinas, em Jaboatão Centro. Por volta das 18h, sairá a procissão da Bandeira da Capela Nossa Senhora da Conceição da comunidade das Malvinas, em direção à Igreja Matriz de Santo Amaro.



Neste domingo (07), a programação religiosa segue com a missa dos enfermos, na Igreja Matriz, a partir das 8h. A partir das 17h, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Socorro. Logo após o ato religioso acontecerá a novena de Santo Amaro e às 18h tem início a segunda procissão da festa cristã, saindo da Paróquia do Socorro.



A Santa Missa do domingo iniciará a partir das 19h, e será presidida pelo Monsenhor Luciano José de Brito, vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife e concelebrada pelo padre Robson Soares da Silva da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Haverá participação da Comissão Liturgia do Vicariato, Fazenda da Esperança e do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada.

O prefeito Mano Medeiros disse que esse tradicional evento religioso do município é prestigiado por diversas comunidades católicas do Jaboatão, nos 10 dias de celebração. “Essa é uma grande homenagem ao Glorioso Padroeiro Santo Amaro e também um momento especial para agradecer e renovar a fé”, afirmou.

A programação cultural contará com shows do Padre João Carlos, Dudu do Acordeon e os convidados Almir Rouche e Nádia Maia; Padre Damião Silva, Banda Praieira, DJ Roony, Banda Sanfonada, entre outras atrações. As apresentações artísticas começam logo após as missas campais. A programação completa pode ser acessada por meio das redes sociais da Prefeitura de Jaboatão.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

06/01 - Procissão saindo da comunidade das Malvinas (18h)

07/01 - Procissão saindo da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, no Socorro (18h)

08/01 - Procissão saindo da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Vila Rica (18h)

09/01 - Procissão saindo da Centro Educacional São Francisco de Assis, bairro Padre Roma (18h)

10/01 - Procissão saindo do Posto Ipiranga, em Santo Aleixo (18h)

11/01 - Procissão saindo da Comunidade Oratório Dom Bosco, bairro Padre Roma (18h)

12/01 - Procissão saindo da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Santo Aleixo (18h)

13/01 - Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Jaboatão Centro (18h)

14/01 - Procissão saindo da Capela de Santa Luzia, antigo Engenho Corveta, bairro Bulhões (18h)

15/01 - Procissão saindo da Igreja de Santo Amaro, em Jaboatão Centro (18h)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

06/01 (sábado) - Padre Fábio de Melo

07/01 (domingo) - Banda Boa Música

08/01 (segunda-feira) - Padre João Carlos

09/01 (terça-feira) - Noite Kids, com apresentações de personagens infantis

10/01 (quarta-feira) - Banda Sanfonada, com participação de Nena Queiroga e Benil

11/01 (quinta-feira) - Dj Roony

12/01 (sexta-feira) - Ricardo Lima e Banda

13/01 (sábado) - Jeane Cris e Banda Praieira

14/01 (domingo) - Dudu do Acordeon, com participação de Nádia Maia e Almir Rouche

15/01 (segunda-feira) - Padre Damião Silva

