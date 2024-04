A- A+

FÉ Com padre Reginaldo Manzotti, 450 mil fiéis lotam Praia do Pina para o 7° Evangelizar Recife Em sua 7ª edição, o maior evento católico do Brasil começou às 12h deste sábado (27) e contou com atividades religiosas, shows e momentos de reflexão

A Praia do Pina, na Zona Sul da Capital pernambucana, foi tomada por 450 mil fiéis, neste sábado (27), na celebração do Evangelizar Recife 2024, maior evento católico do Brasil. A 7ª edição da celebração, que acontece em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, trouxe uma programação com atividades religiosas, shows e momentos de reflexão, com participação mais que ilustre do padre Reginaldo Manzotti.

"É uma alegria imensa estar aqui, principalmente com uma saudação ao arcebispo dom Paulo Jackson. Somos Igreja, e é exatamente por estarmos como Igreja que fazemos essa parceria. É uma alegria imensa poder retomar, não só neste ano, como também todos os anos esse evento. É sobre oferecer ao povo de Deus essa oportunidade de pertencer. Eu sou Igreja e participo. É claro que a fé não se vive só em grandes momentos, mas como é importante você olhar e ver que existem católicos e como as pessoas estão animadas, rezando", revelou o padre Reginaldo Manzotti.

Em 2019, última edição pré-pandemia. Daquela vez, padre Reginaldo Manzotti estava presente, mas dom Paulo Jackson não. Pela primeira vez como arcebispo no evento, o sacerdote revelou sua emoção.



"Quando Nossa Senhora esteve cheia de Deus, grávida, o que ela fez? Partiu. Foi em direção às montanhas empoeiradas da Judeia para anunciar para Zaquarias e Isabel aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. 'Evangelizar É Preciso' significa nós precisamos fazer a experiência de Cristo para propor ao mundo essa leve e esperançosa notícia", afirmou.

Público recorde

Durante a liturgia, o padre Reginaldo Manzotti convidou um profissional do Corpo de Bombeiros para revelar que, neste ano, a estimativa é de que a Paria do Pina recebeu 450 mil pessoas no evento. O público recorde supera os 200 mil fiéis presentes em 2019.

Uma dessas pessoas foi Maria da Conceição, psico-pedagoga de 34 anos. À Folha, ela revelou um momento de muita emoção durante a celebração. "Muita graça e muita paz para mostrar que Jesus reina nos nossos corações. Já havia vindo em 2019, e dessa vez novamente, com o pessoal da minha cidade, Vitória de Santo Antão. É uma maravilha, uma benção de Deus", disse.

Outra fiel muito emocionada com o Evangelizar Recife foi Verônica dos Santos, dona de casa de 56 anos. Ela é natural de Jaboatão dos Guararapes, mas compareceu à Praia do Pina em busca de um contato próximo com Deus. Carregava consigo uma imagem de Jesus das Santas Chagas, que leva para as celebrações para representar tudo que há de bom na vida. "Gratidão, amor, saúde e tudo que há na vida de uma pessoa. Pra mim, isso é a minha benção diária. Representa tudo que sou. Isso é um presente de Deus na minha vida, já me tirou de muitas situações difíceis. É Ele que me sustenta no dia-a-dia", explicou.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), também marcou presença. Ele subiu ao palco e discursou para o público sobre uma união maior entre a religião e a política. "Temos que seguir, sempre juntos, nessa forma de manifestar a nossa crença e a nossa bondade, que aprendemos com Jesus Cristo. Eu sou cristão, sou católico e acho que podemos unir a religião, trazer o que Jesus pregou para a política. Que a gente possa fazer da nossa vida o que Jesus nos ensinou, que é fazer bem ao próximo", declarou.

Programação

Com o tema “Reveste-me da Armadura de Deus” e o lema “O Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer!” (Hb 13,6), a programação do evento teve início às 12h. Os fiéis puderam conferir a abertura, o Terço Mariano e Momento da Arquidiocese com Rádio Olinda.

Às 13h30, o padre Damião Silva subiu ao palco e emocionou o público presente. Pároco na Igreja Madre de Deus, no Recife, é também frei, comunicador, cantor e diretor da Rádio Olinda 105.3 FM.

Após o show, a programação seguiu com o Momento das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, às 14h30, e o Terço de Jesus das Santas Chagas, devoção abraçada pela associação. Na sequência, às 15h30, foi a vez do show com o padre João Carlos, da Congregação Salesiana. Ele também é cantor, compositor, escritor e radialista da Associação Missionária Amanhecer (AMA).

A programação musical teve ainda, às 16h30, apresentação da banda Ministério Evangelizar, de Curitiba (PR). O grupo tem, entre os integrantes, o cantor e compositor Danilo Dyba, apresentador do VEM - Voz, Evangelização e Música, maior festival de música católica contemporânea do país.

Às 17h, os participantes do Evangelizar Recife 2024 puderam acompanhar a Santa Missa, presidida por dom Paulo Jackson, ao lado do padre Reginaldo Manzotti. Em seguida, às 18h45, aconteceu a Adoração ao Santíssimo Sacramento e, às 19h45, o Ministério Evangelizar assumiu o palco em preparação para o Show de Evangelização, com o Padre Manzotti, que fecha a programação da 7ª edição do evento.

Ação solidária

No local, os fiéis também puderam ser convidados a exercer a solidariedade. Em parceria com a Fundação Hemope, que reúne o Hemocentro Coordenador no Recife, além de seis Hemocentros Regionais de Pernambuco, a Arquiciocese convocou os devotos a doarem sangue, no próximo dia 4 de maio, das 7h15 às 17h, em 15 endereços espalhados pelo Estado.

Para doar sangue, é preciso seguir alguns requisitos. Os interessados devem ter entre 16 e 69 anos e peso mínimo de 51 quilos. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde, sem episódios de sintomas gripais nos últimos 15 dias ou gastrointestinais nos últimos sete dias. Para doar, os candidatos devem levar documento com foto.

O que é o Evangelizar É Preciso

O Evangelizar É Preciso ocorre anualmente, e movimenta fiéis católicos de capitais e região de todo o país. Ao todo, já foram 27 edições em diferentes estados brasileiros.

Em março de 2024, o evento foi realizado pela primeira vez no estado de Minas Gerais, com o Evangelizar Divinópolis. A cidade de Fortaleza, no Ceará, terá sua 17a edição no mês de outubro. Foi através do Evangelizar Fortaleza que o Padre Reginaldo Manzotti ficou conhecido por arrastar multidões, com público de 1,8 milhões de pessoas em uma única edição, na Praia de Iracema.

