A- A+

Nísia Trindade Com palestra, ministra da Saúde abre congresso nacional no Recife 9° Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde vai até esta sexta (3)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, apresentou a conferência "A relevância das ciências sociais e humanas na reconstrução científica da saúde brasileira", na manhã desta quarta-feira (1°), na Concha Acústica Paulo Freire, localizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Zona Oeste do Recife.

A palestra abriu a programação científica do 9° Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (CSHS), realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) em parceria com a UFPE e o Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz Pernambuco).

Com o tema "Emancipação e Saúde: decolonialidade, reparação e reconstrução crítica", o encontro reúne cerca de 2.500 pesquisadores, discentes, docentes, representantes de movimentos sociais, gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) para discutir temáticas importantes para a Saúde Coletiva a partir da interlocução com as Ciências Sociais e Humanas. A programação segue até sexta-feira (3).

Veja também

Guerra no oriente médio Por que o Brasil, ao contrário do Chile, não abrirá uma frente de conflito diplomático com Israel?