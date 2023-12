A- A+

Celebração natalina Com Papai Noel, Casa Zero tem Natal com distribuição de presentes, ceia e cantata natalina Evento acontece no Bairro do Recife, no "coração" da capital pernambucana

A Casa Zero (@nacasazero), shopping social localizado no Bairro do Recife, “coração” da capital pernambucana, realiza um evento de Natal com cantata, ceia e distribuição de presentes nesta segunda-feira (11).

Personagem marcante nesta época do ano, Papai Noel está entre os presentes. O evento é uma parceria firmada entre a Prefeitura do Recife, Recentro, Rede Globo Nordeste e Paço do Frevo, entre outras iniciativas privadas.

Participam do momento cerca de 400 pessoas engajadas em cursos e projetos do espaço, todas moradoras das comunidades do Pilar, Santo Amaro, Brasília Teimosa, Coque e Ilha do Joaneiro.

Na extensão da programação, além da apresentação musical e da entrega de presentes pelo “Bom Velhinho”, houve ainda uma ceia, elaborada pelo restaurante italiano Fabbrique, que tem endereço no Poço da Panela, bairro da Zona Norte do Recife.

Para o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva (@ofabiosilva), o evento é responsável por transmitir o compromisso da Casa Zero com a geração de renda e emprego, e o momento é de celebração pelos fruto que já podem ser colhidos.

"Reafirma nosso compromisso com a construção de uma comunidade coesa e solidária. Essa celebração singular busca não apenas entreter, mas também criar memórias, inspirar esperança e estimular o crescimento, destacando a importância de fortalecer laços comunitários para além do aspecto econômico. Vamos servir nesta noite de Natal. Essas quase 400 pessoas saíram das suas casas para se capacitar através de um dos programas na Casa Zero, para o empreendedorismo e a geração de renda. É noite de Ação de Graças para celebrar quem já está com um emprego e quem está ‘pertinho’ de conseguir um”, afirma.

