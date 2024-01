A- A+

Recife Com pastoris, orquestras e bloco lírico, Queima da Lapinha acontece neste sábado (6), no Recife Cortejo seguirá pela avenida Nossa Senhora do Carmo e Dantas Barreto até o Pátio de São Pedro, no bairro de São José

A tradicional Queima da Lapinha, que encerra as festividades do Natal e abre alas para os preparativos e festejos de Momo, acontece no Recife, neste sábado (6), dia em que é celebrado o Dia de Reis.



O evento vai reunir 15 pastoris, além de três orquestras, bloco lírico, grupos de dança e passistas. A concentração é a partir das 16h30, no Pátio do Livramento, no bairro de São José, na área central da capital.

De lá, o cortejo seguirá pela avenida Nossa Senhora do Carmo e Dantas Barreto até o Pátio de São Pedro, também no bairro de São José, onde a Lapinha será queimada.



Participarão do cortejo os pastoris Estrela Brilhante, Tia Nininha 3ª Idade, Menino Jesus Vovó Bibia, Luz do Amanhecer, Sereias Teimosas, Giselly Andrade, Tia Marisa, Estrela Guia do Cabo e Vovó Alzira.



Além de Viver a Vida 3ª Idade, Estrela do Mar, Estrela Dourada, Campinas Alegres, Estrelas do Recife e Angel de Brasília Teimosa, e as orquestras Brasileira do Recife, Mendes e sua Orquestra e19 de Fevereiro.

A celebração vai terminar ao som dos clarins de Momo, com a participação do patrimônio vivo do Recife Bloco Pierrot de São José, além da Inclusão Cia de Dança e do Bloco das Flores.

Queima da Lapinha no Recife. Foto: Marcos Pastich/PCR

O evento, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade, encerra também o "Natal que Ilumina", ciclo de atividades natalinas e decoração temática na capital.

Sobre a Queima da Lapinha

Trazida pelos jesuítas nos idos do século XIX, a tradição tem seu simbolismo relacionado à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.



Feita de folhagens secas e incensos, a Lapinha é queimada para consagrar ao fogo esperanças e desejos para o ano que se inicia. Antes da queima, o público é convidado a escrever pedidos em pequenos pedacinhos de papel, que são colocados na Lapinha para espalhar nos novos ventos de 2024 os melhores votos e auspícios recifenses.

Veja também

MUNDO Deputado da Itália que levou arma para festa de réveillon é suspenso