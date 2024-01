A- A+

Carnaval 2024 Com pedido de respeito pelos idosos e povos indígenas, 'Galo Mensageiro da Paz' vai reinar no Recife Escultura de 28 metros é assinada pelo artista plástico, consultor e designer Leopoldo Nóbrega

Foram revelados, nesta sexta-feira (26), o tema e a indumentária do Galo Gigante que vai reinar na ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, durante o Carnaval 2024.

Croqui do Galo Gigante 2024. Foto: Divulgação

A escultura recebeu este ano o nome de ‘Galo Mensageiro da Paz’, pedindo respeito pelos idosos e pelos povos indígenas.

O Galo Gigante é assinado pelo artista plástico, designer e consultor Leopoldo Nóbrega, com produção executiva de Germana Xavier.

O Galo é repleto de sustentabilidade e referência aos povos originários. Branco é a cor predominante da escultura, que ganha ainda tons que representam os cinco continentes: amarelo (Ásia), preto (África), vermelho (América), azul (Europa) e verde (Oceania).



A obra também homenageia personalidades que dedicaram sua existência pela paz no mundo, como Dom Hélder Câmara, Cacique Raoni, Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King, e marca os 79 anos da Organização das Nações Unidas (ONU) em sua missão de paz pelo mundo.



A estrutura pesará oito toneladas, terá 28 metros de altura, sendo 90% composta de materiais recicláveis. A obra de arte ratifica o compromisso com a preservação ao meio ambiente e inovação de procedimentos artísticos. Será vestida de 10 mil CDs e DVDs, além de 2 mil metros de lonas publicitárias. Todos doados.

Galo grisalho

Entre as novidades do Galo Gigante está a crista que, pela primeira vez, traz o branco e prata dos grisalhos, evocando respeito e inclusão, firmando ainda mais a ideia de que o Carnaval é feito para todos os públicos. As penas do rabo trarão a palavra “Paz” escrita em 16 idiomas distintos.

Assim, a majestade fica de pé sobre a ponte Duarte Coelho com um black power branco e prata, digno de quem ostenta naturalidade e maturidade vindas de muitas experiências e alegrias de anos bem vividos.

