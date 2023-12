A- A+

Estados Unidos Com perfil no OnlyFans, policial é investigado por se masturbar em viatura e gravar atos sexuais Investigação começou após uma reclamação de um morador que encontrou o material na internet

Um policial do estado de Oregon, nos Estados Unidos, foi acusado de postar vídeos sexuais explícitos on-line para obter benefícios financeiros no OnlyFans. O policial também foi acusado de se masturbar em um prédio público e postar o vídeo do momento no mesmo dia.

David Richard Mills, 36 anos, foi acusado de pelo menos 12 crimes, incluindo má conduta oficial de primeiro e segundo graus, indecência pública, conduta desordeira de segundo grau e abuso de objetos venerados.

As acusações, de acordo com um comunicado do YCSO, se deram após uma reclamação de um morador em setembro “sobre conteúdo online que eles acreditavam retratar um funcionário do Gabinete do Xerife do Condado de Yamhill” envolvido em atos sexuais em locais públicos, como o gabinete do xerife e outra propriedade do condado.

Documentos divulgados pela FOX News apontam que Mills postou um vídeo online dele se masturbando em um prédio público, expondo seus órgãos genitais enquanto usava uniforme.

Também foram descobertas imagens dele se masturbando em um carro patrulha e expondo seus órgãos genitais no gabinete do xerife.

A investigação, afirma o comunicado do YCSO, determinou que as postagens nas redes sociais eram acessíveis ao público e potencialmente violavam as políticas internas do gabinete do xerife e do condado. Mills foi colocado em licença administrativa enquanto a investigação estava em desenvolvimento.

Veja também

COMUNICADO Espanha vai adquirir 10% do capital da Telefónica