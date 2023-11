A- A+

COP28 Com pernambucana no grupo, Unicef leva ativistas brasileiros à COP28, em Dubai O evento tem início nesta quinta-feira (30) e vai até 12 de dezembro

Com uma pernambucana no grupo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai levar três ativistas ambientais brasileiras para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), que acontecerá desta quinta-feira (30) até o dia 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

As representantes brasileiras são Maria Eduarda Silva, 20 anos, do município de Bonito (PE); Sofia Oliveira do Rosário, 17 anos, da Ilha de Cotijuba, em Belém (PA); e Larissa Napoli, 26 anos, de São Paulo (SP),

A Unicef busca promover e assegurar a participação ativa de meninos e meninas em debates e tomada de decisões que os afetam diretamente. De acordo com o estudo "Crianças, Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil", divulgado pelo Unicef em 2022, 40 milhões de meninas e meninos estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental (60% do total) no Brasil, e essa exposção, explica, tem impacto sobre a garantia de direitos de crianças e adolescentes do país.

“A participação dos três jovens, vindo de diferentes regiões do Brasil, fortalece o debate para a criação de soluções para a crise climática. Afinal, serão eles os maiores afetados com as consequências das mudanças climáticas e, por isso, precisam estar nos espaços de tomadas de decisões”, diz Rayanne Máximo, diretora de participação e desenvolvimento de adolescentes. “A pauta climática é uma das prioridades do Unicef e a COP 28 será uma oportunidade para a juventude compartilhar e multiplicar conhecimento”, completa.

Maria Eduarda Silva

A pernambucana Maria Eduarda Silva, natural de Bonito, tem como pautas a luta pelos direitos de crianças e adolescentes e as mudanças climáticas. Ela desenvolve ações de combate às ações climáticas no semiárido brasileiro desde os 14 anos.

Maria é estudante de Relações Internacionais e Estudos para a Paz e Transformação de Conflitos e representa o Brasil na rede Unicef Youth Leadership Network Action for Climate. Além disso, é ativista do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca) desde 2017 e esteve na delegação de adolescentes e jovens do fundo na COP27.

Veja também

SAÚDE OMS monitora 2 casos de gripe aviária em humanos no Camboja, com uma morte