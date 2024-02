A- A+

Censo Escolar Com Pernambuco na liderança, Brasil amplia matrículas de educação em tempo integral Estratégia é uma das mais importantes ferramentas para aumentar o nível de aprendizagem do país

Dois estados nordestinos lideram o ranking de matrículas em tempo integral no país, aponta os dados do Censo Escolar, divulgados na manhã desta quinta-feira (22). O Ceará tem a maior proporção de alunos com mais de sete horas diárias de aula na rede pública do ensino fundamental, e Pernambuco no ensino médio.

"A gente tem que destacar que os cinco maiores estados com tempo integral são nordestinos" ressaltou o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará.

Ainda de acordo com o Censo Escolar divulgado nesta quinta, o país conseguiu aumentar a proporção de matrículas em tempo integral no último ano: passou de 11,4% para 13,6% nos anos inicias do ensino fundamental, de 13,7% para 16,5% nos anos finais e de 20,4% para 21,9% no ensino médio.

De acordo com o Censo Escolar, são 51% das matrículas em tempo integral nas redes municipais do Ceará. A média brasileira para esse indicador é de apenas 17%, considerando apenas as escolas administradas pelas prefeituras.

Já no ensino médio das redes estaduais, Pernambuco tem 66% dos alunos em tempo integral. A média do Brasil nesse segmento da educação é de 21,9%.

A educação em tempo integral é uma das mais importantes ferramentas para aumentar o nível de aprendizagem do país.

Neste ano, o presidente Lula sancionou o programa Escola em Tempo Integral, que já em 2023 transformou um milhão de vagas de tempo parcial para integral. A meta é chegar a 3,2 milhões em 2026, com investimento de R$ 4 bilhões.

O que é o Censo Escolar?

O Censo Escolar, que foi divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é a principal pesquisa estatística da educação brasileira. Ele é coordenado pelo órgão de pesquisa do Ministério da Educação, mas é realizado com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país, que informam seus dados ao Inep.

Nele, é possível descobrir o número de escolas, professores, turmas e matrículas da educação básica brasileira nas principais modalidades: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional. Também possuem informações sobre a infraestrutura das escolas.

Quando sai o resultado do Censo Escolar 2023?

Essa consulta às escolas é feita ao longo de todo o ano, com um calendário estipulado pelo Inep para que os colégios enviem seus dados. E, em fevereiro, o Ministério da Educação divulga tanto informações consolidadas do país, quanto os microdados.

As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e a divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Inep. Ele também é utilizado para um raio-x das escolas do país, permitindo que a sociedade civil possa acompanhar a efetividade das políticas públicas.

Como acessar o Censo Escolar?

Os dados do Censo Escolar também são usados de base para que o Inep possa calcular outros indicadores de monitoramento da educação brasileira, como as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros. Todas essas informações podem ser consultadas no site do Inep.

