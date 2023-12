Turistas e moradores curtem uma tranquila Praia de Boa Vagem neste último sábado de 2023

A- A+

Apesar de apresentar um movimento mais calmo do que o regular, na manhã deste sábado (30), penúltimo dia do ano, várias pessoas compareceram à Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para dar início ao seu processo de despedida de 2023.

Fotos: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Uma dessas pessoas foi a enfermeira Luciana Mayara Gomes, de 40 anos, natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Estado. De folga até a próxima terça-feira (2), ela veio passar a virada do ano no Recife com a família.

"A gente veio passar esse fim de ano no Recife, nas casas dos parentes, e resolvemos vir para a praia hoje (sábado) pra aproveitar um pouquinho este último sol do an, praticamente, enquanto a praia ainda tá vazia. Vou passar a virada do ano aqui na praia também e, para 2024, eu só espero o melhor de Deus. O que ele tiver para mim, eu tô chegando", brincou.

A manhã do sábado foi boa também para outros turistas, como o casal gaúcho Ana Oesse, 30 anos, e Everton Vizentin, 35. Ambos são comerciantes de Porto Alegre (RS) e estão conhecendo as praias do Nordeste para, no futuro, morar no Recife.

"A gente veio conhecer a praia de Boa Viagem, que é muito famosa. Também passamos por Alagoas, Fortaleza e outros estados. A gente está gostando muito da experiência e as praias são muito bonitas, ficamos sempre impressionados", disse Ana.

"A gente tá avaliando, juntamente com o nosso negócio, se é possível nos mudarmos para cá no próximo ano. Ainda não é uma certeza, mas estamos tentando porque gostamos muito daqui", completou Everton.

Apesar do dia bom para os banhistas, o movimento foi menor para os comerciantes. "O movimento tá sendo mais frraco a semana inteira, mesmo com o fim do ano. Acho que deve ser por conta da situação financeira das pessoas também, além delas quererem relaxar mais nesses últimos dias", comentou Joyce Freire, de 26 anos, que trabalha alugando barracas na Praia de Boa Viagem.





Ela, no entanto, está animada para o próximo ano. "Em 2024 a gente espera um movimento melhor, com mais pessoas passando por aqui, até porque isso vai ser bom para a economia", explicou a comerciante.

Os banhistas, trabalhadores e população em geral aguardam o próximo ano. Na capital, a Virada Recife 2024 começou nessa sexta-feira (29) e segue até o domingo (31). No primeiro dia de festas, nomes como João Gomes e Raphaela Santos agitaram público na Praia do Pina, Zona Sul da cidade.

