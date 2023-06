A- A+

RECIFE Espaço onde criança vítima de violência sexual faz exame no IML recebe brinquedos; saiba como doar As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 14h, na recepção do Espaço Humanizado

Com poucos brinquedos atualmente, o Espaço Humanizado de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual no Recife vai receber dois ônibus com presentes infantis.

Os brinquedos, arrecadados pelas empresas de transporte público no Grande Recife Conorte e Mobi-PE, serão entregues nesta sexta-feira (2) no espaço, onde são feitos exames em crianças e adolescentes de violência sexual de todo o Estado e que funciona na sede do Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.



“Esse tipo de violência deixa danos psicológicos graves. As vítimas precisam ser acolhidas para que se sintam protegidas e seguras dentro do nosso espaço, e a entrega dos presentes é uma forma de minimizar, naquele momento, o trauma gerado pela violência. Humanizar o atendimento é muito importante.”, afirma a secretária Defesa Social, Carla Patrícia Cunha, que estará no local para a chegada da doação.

O local realiza, em média, oito a nove atendimentos diários, segundo dados deste ano do Sistema de Gestão de Laudos da Polícia Científica de Pernambuco. No espaço, as crianças e adolescentes podem brincar e também levar para casa o brinquedo.

Os interessados em contribuir com mais brinquedos podem deixar, de segunda a sexta, das 7h às 14h, na recepção do Espaço Humanizado, do IML - Rua do Pombal, 555 -, vizinho ao Cemitério de Santo Amaro.

As doações desta sexta foram arrecadadas junto aos funcionários das empresas, que também compraram brinquedos novos. "A intenção é manter o estoque do espaço e amenizar o sofrimento das vítimas.”, afirmou Diego Benevides, do Conorte.

