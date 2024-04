A- A+

RECIFE Com praça de alimentação isolada, Shopping Tacaruna funciona normalmente Parte do forro do teto da área desabou durante fortes chuvas, na terça-feira (9)

Após a queda de parte do forro de gesso da Praça de Alimentação Olinda, do Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, no Recife, o centro de compras continua funcionando normalmente nesta quarta-feira (10), das 9h às 22h, porém com a área isolada.



O acidente aconteceu na terça-feira (9), por volta das 20h30, durante as chuvas que caíram sobre a cidade.

Segundo informações da assessoria de comunicação do Tacaruna, a área está em revitalização e foi liberada para continuidade da obra e reparação do gesso.



Ainda de acordo com nota emitida pelo próprio shopping, duas pessoas foram atingidas e, posteriormente, atendidas no local. Elas não teriam sofrido escoriações. Passam bem e não têm ferimentos graves.

Alguns usuários divulgaram, nas redes sociais, que os clientes atingidos teriam ficado entre os escombros no local. Ainda na nota, o Tacaruna negou essa informação.

