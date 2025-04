A- A+

passageiros com TEA Com presença de autoridades, sala multissensorial é inaugurada no Aeroporto do Recife O espaço, que foi inaugurado com a presença do ministro Silvio Costa Filho, funcionará 24h por dia, com capacidade para atender até 8 pessoas simultaneamente

Na manhã desta sexta-feira (4), a Aena Brasil, junto ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o prefeito do Recife, João Campos, inaugurou a sala multissensorial do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, que fica no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade.

O secretário nacional de aviação Civil, Tomé de Franca; o vice-prefeito do Recife, Victor Marques; o diretor-geral da Aena Brasil, Joaquín Rodríguez; o diretor do aeroporto do Recife, Diego Moretti; o deputado federal Iza Arruda e o deputado estadual Gilmar Júnior, ambos atuantes na causa neurodivergente, bem como alguns dos futuros usuários do espaço também estiveram presentes na solenidade.

Autoridades na inauguração da sala destinada a passageiros com TEA | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A iniciativa faz parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Ministério de Portos e Aeroportos.

Sala multissensorial

A sala multissensorial fica localizada dentro da área de embarque do aeroporto. O ambiente é voltado para passageiros dentro do espectro autista, além de outros quadros de sensibilidade relacionados ao neurodesenvolvimento, trazendo alívio em relação aos estímulos externos e promovendo bem-estar para esse público.

A sala, que funcionará 24h por dia, tem capacidade para atender até 8 pessoas simultaneamente, oferece ao passageiro um ambiente de descompressão, isolado dos elementos que podem provocar desequilíbrio emocional. Cada item do espaço exerce um papel importante para regular o estresse sensorial na modulação do humor do passageiro.

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sala multissensorial foi inaugurada no Aeroporto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Os sons constantes de água corrente, colunas de bolhas, sem interrupções e variações de volume, têm efeito relaxante; a iluminação menos intensa adequada promove tranquilidade; a piscina de bolinhas iluminada oferece uma distração e leva a criança retirar o foco de uma possível angústia relacionada à viagem ou ao tempo de permanência no aeroporto.

Projeto em expansão

Além do Recife, outra sala voltada para esse público funciona no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também administrado pela Aena Brasil. A empresa do grupo espanhol Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo em número de passageiros, é a responsável pela gestão de 17 aeroportos no país.

As duas salas, a do Recife e a de São Paulo, foram planejadas em parceria com a Neurobrinq, empresa especializada na modelagem de salas multissensoriais.

Outros terminais, como Campo Grande, Uberlândia, Santarém, Juazeiro do Norte, Montes Claros e Uberaba dispõem de espaços reservados para passageiros com TEA. Em Marabá e Corumbá, as áreas estão em fase de implantação.

