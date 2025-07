A- A+

SAÚDE Com presença de Margareth Dalcolmo, palestra no Recife aborda ciência, arte, abstração e razão Encontro conta com presença da pneumologista e pesquisadora Margareth Dalcolmo

A sexta edição do encontro científico-cultural mensal da Academia Pernambucana de Medicina (APM) contou com a presença da pneumatologista e pesquisadora capixaba Margareth Dalcolmo. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), no auditório da Associação Médica de Pernambuco (AMPE), bairro da Boa Vista, centro do Recife.

Diversos médicos, professores e membros das associações participaram da reunião, que teve o tema “Medicina da Pessoa - Ciência, arte, abstração e razão”.

A mesa foi composta, além de Dalcolmo, pelo presidente da APM, Antonio Peregrino; secretaria geral, Helena Carneiro Leão; e Hildo Azevedo, que é cadeira 9 na APM e membro honorário da Associação Nacional de Medicina (ANM). Entre os presentes na plateia, estavam o jurista José Paulo Cavalcanti e esposa, a escritora Maria Lecticia, membros, respectivamente, das academias brasileira e pernambucana de Letras.

Durante discurso, Margareth relembrou das viagens que fez ao redor do mundo para adquirir experiências ao longo das décadas de carreira. Ela ganhou destaque nacional, em 2020, o ano da pandemia da Covid-19. A doutora se tornou uma das principais porta-vozes da ciência durante a sanitária que matou milhões de pessoas de todos os cantos da Terra. Ela participou de debates, entrevistas e transmissões, defendendo a medicina baseada em evidências e pela clareza na comunicação científica sobre o Sars-Cov-2.



Antes de responder às perguntas do público, Margareth agradeceu pela recepção em Pernambuco, lugar onde ela admitiu “se sentir em casa”.

“Hoje, infelizmente a nossa grande preocupação é em relação a novas epidemias que vão acontecer. Eu estou tendo a honra de fazer parte do grupo nomeado pelo ministro [da Saúde] Alexandre Padilha para preparar o Brasil para novas epidemias. Então, vamos falar um pouco sobre essas circunstâncias do mundo e a nossa sensibilidade de médicos, além do privilégio de observar o que o homem é capaz de fazer, tanto para criar quanto para destruir, infelizmente”, frisou ela.

Segundo Dalcolmo, medicina e arte se cruzam porque se complementam. Ela citou o médico grego Hipócrates, considerado como “pai da medicina”.

“Medicina e arte se cruzam, desde o nascedouro da medicina, desde quando Hipócrates, na Ilha de Cós, criou os primeiros conceitos do que seria a semiologia médica. Ele o fez com arte. Ele dava aula para os alunos no mundo templo grego na ilha e sempre fez questão de associar os achados médicos semiológicos com alguma coisa que eles pudessem fazer um paralelo de comparação, de modo que a medicina e a arte são duas coisas que sempre caminharam e sempre vão caminhar juntas”, complementou.

Antonio Peregrino comemorou a vinda da especialista ao solo pernambucano para explanar o tema. Ele revelou, logo no início do encontro, que o órgão vai trabalhar para torná-la honorária.

“Doutora Margareth é muito conhecida por ter feito uma educação grande para a população com relação à covid-19. Uma pessoa de nome nacional e a Academia Pernambucana de Medicina tem muita honra em recebê-la nessa conferência de julho”, destacou.

Visitas

Durante visita ao Recife, a médica também conhecerá o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, Zona Norte do Recife. A unidade estadual é referência no tratamento da tuberculose — área a qual Margareth dedicou boa parte de trajetória dela.

O doutorado de Dalcolmo envolveu um importante ensaio clínico sobre tratamentos para a doença, e ela atuou em programas da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) voltados ao controle da tuberculose nas Américas.

Perfil

Doutora em medicina pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Dalcolmo é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), membro titular da Academia Nacional de Medicina e condecorada com a Légion d'Honneur, a mais alta honraria concedida pelo governo francês. Desde 2014, integra também a equipe de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi a 10ª mulher eleita para a Academia Brasileira de Medicina.

Autora do livro “Um Tempo para Não Esquecer”, que reúne reflexões sobre a pandemia, Dalcolmo foi premiada com o Jabuti na categoria Ciência.

Veja também