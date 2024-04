A- A+

Cannabis medicinal Com presença de ministro do STJ, OAB-PE promove congresso sobre cannabis medicinal e cânhamo O "I Congresso de Cannabis Medicinal e Cânhamo" acontece na manhã desta sexta-feira (5), na sede da OAB-PE

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) irá promover, no Recife, o “I Congresso de Cannabis Medicinal e Cânhamo” nesta sexta-feira (5), a partir das 8h30. O evento é pioneiro no Nordeste e será realizado no auditório da entidade, localizado na Rua do Imperador Pedro II, no bairro de Santo Antônio, região central da capital peranmbucana. Os temas abordados serão a regulação da cannabis medicinal no País, o cânhamo e a intersecção entre direito e saúde.

A programação será aberta pelo presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, e contará com a participação do ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fará a palestra inaugural, contribuindo com sua vasta experiência e conhecimento jurídico sobre o tema.

O presidente da OAB-PE destaca que debater sobre a regulamentação da cannabis medicinal é de suma importância para a advocacia e para a sociedade em geral. “O congresso é um marco na discussão e no avanço das políticas relacionadas à cannabis medicinal e ao cânhamo no Brasil”, ressalta Fernando Ribeiro Lins.

O Congresso reunirá juristas, profissionais da área da saúde, acadêmicos, religiosos e sociedade em geral. Será um dia inteiro de debate, com painéis apresentados no auditório da OAB-PE conduzidos por especialistas da área, proporcionando uma troca de experiências e perspectivas.

Simultaneamente, na Plenária da OAB-PE, serão realizadas outras atividades, como a mesa ecumênica para debater a ancestralidade da planta na religiosidade e na cura de enfermos; e painéis com subtemas em torno das mais recentes pesquisas científicas, além dos avanços e desafios no campo da cannabis medicinal e do cânhamo.

A iniciativa da OAB-PE, por meio da Comissão de Direito da Cannabis Medicinal (CDCM), presidida pelo advogado Sérgio Urt, tem o apoio da Escola Superior da Advocacia (ESA-PE) e da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (Caape).

Os interessados devem se inscrever através do site sympla.com.br. Há vagas disponíveis para acompanhar o evento de forma virtual. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 120.

Confira a programação completa:

Auditório

9h – Abertura com o ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça

11h – Painel 1: Regulamentação da cannabis medicinal no Brasil – Um assunto pra já!

14h30 – Painel 2: Potencial do cânhamo industrial no mercado brasileiro

16h30 – Painel 3: Direito e saúde – Relação com o cannabis medicinal

Plenária

11h15 – Mesa ecumênica: Cannabis medicinal e a ancestralidade religiosa

14h – Painel 1: Casos clínicos comentados – Médicos

16h – Painel 2: Profissionais da saúde – Aplicações com a cannabis medicinal

