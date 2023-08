A- A+

Conhecimento Com presença de novo arcebispo de Olinda e Recife, Unicap inicia novo semestre Dom Paulo Jackson fez no Santuário de Nossa Senhora de Fátima um dos seus primeiros atos como arcebispo

Em uma das primeiras atividades enquanto novo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson presidiu a celebração eucarística que deu início ao semestre letivo de 2023.2 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Bairro da Boa Vista. O líder religioso ressaltou a importância de transformar os saberes acadêmicos em discenimento para melhor tomar decisões nos mais diferentes contextos da vida.

"Todos nós estamos com essa sede imensa de sabedoria, não somente do saber técnico acadêmico, é importante transformar o saber em sabedoria e isso é obra do Espírito Santo", pregou Dom Paulo.

Como um dos primeiros atos enquanto Arcebispo, Dom Paulo ministrou uma aula para os alunos dos cursos de Filosofia e Teologia da Católica, na tarde desta terça-feira (15). "Conversei com os alunos sobre o processo dos estudos bíblicos durante os séculos. E na homilia, falando para os seminaristas, os padres, os formadores e o corpo docente da Unicap, refletimos sobre a fonte da verdadeira sabedoria, Jesus é a verdadeira fonte de sabedoria".

Dom Paulo Jackson

Dom Paulo Jackson assume a Arquidiocese de Olinda e Recife com a missão de instruir 20 municípios, que estarão sob seu comando a partir deste domingo. O sacerdote sucede Dom Fernando Saburido, que por 14 anos foi responsável pela Arquidiocese.

